هنأ رئيس الجمعية الكويتية للسلامة المرورية عضو المجلس الأعلى للمرور د. بدر المطر صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد والقيادة السياسية والشعب الكويتي بالأعياد الوطنية.
واعتبر المطر في تصريح صحافي أن الاستقرار الذي تنعم به الكويت يعود إلى إيمان قيادتها وشعبها بالحرية السياسية التي تمارس على أرضها والتي يحميها الدستور ويحصنها بمؤسساته المتعددة، داعيا الله عز وجل أن يحفظ الكويت وأهلها من كل مكروه في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير.
ودعا المطر قائدي المركبات خلال الاحتفال بالأعياد الوطنية إلى ضرورة الالتزام وتوخي الحذر والبعد عن التصرفات غير المسؤولة أثناء القيادة على الطرقات، وتجنب السلوكيات السلبية للحفاظ على سلامتنا وسلامة المواطنين والمقيمين، لافتا إلى أن التعبير عن الفرحة لا يعني الإخلال بقواعد السير أو القيادة غير السليمة.
وأشار إلى أن الالتزام بالسلوك الحضاري خلال الاحتفالات أمر ضروري.