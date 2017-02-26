دارين العلي

يختتم مكتب الشهيد فعالياته الخاصة بالاعياد الوطنية التي استمرت طوال شهر فبراير تحت عنوان شكرا، موجهة الى دول التحالف التي ساهمت في تحرير الكويت وذلك بحفل ختامي عصر اليوم الاحد في حديقة الشهيد.

وقالت الوكيل المساعد مدير عام مكتب الشهيد فاطمة الامير ان الحفل الختامي سيكون كويتيا بامتياز تشارك فيه مختلف مؤسسات الدولة وعدد من الهيئات كالاطفاء ووزارات الدفاع والاشغال وغيرها.

ولفتت الى ان الحفل يتخلله عدد من الفعاليات والفقرات بمشاركة فرقة الفن الاصيل بالاضافة الى المسابقات والفعاليات الخاصة بالاطفال.

وأوضحت ان الهدف الرئيسي من الاحتفالات والفعاليات التي نظمها مكتب الشهيد طوال فبراير حتى اليوم الختامي يهدف الى التواصل المجتمعي في هذه المناسبات السعيدة وللتأكيد على ان الشهيد لا يخص ابناءه فقط وانما هو لكل الوطن الذي استشهد من اجله.

وشددت على أهمية التواصل والتلاقي بين أبناء المجتمع وخصوصا في المناسبات الوطنية، لافتة الى ان ما يقدمه مكتب الشهيد من خلال هذه الفعاليات يصب في هذه الخانة.

واشارت الى ان كل الفعاليات التي تمت خلال هذا الشهر حملت عنوان «شكرا» لكل دول التحالف التي ساهمت في تحرير الكويت وكانت صادرة من ابناء الشهداء الذين فقدوا اغلى ما لديهم اثناء الغزو الغاشم ودعت الامير المواطنين والمقيمين لحضور فعاليات ختام المهرجان شكرا لكي يتشارك الجميع فرحة الاعياد الوطنية ورسم البسمة على وجوه الاطفال.