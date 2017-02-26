تقدم المنبر الديموقراطي الكويتي الى الشعب الكويتي بالتهنئة بمناسبة الأعياد الوطنية والذكرى السادسة والعشرين لتحرير بلدنا من الاحتلال العراقي الغاشم.

وقال المنبر الديموقراطي في بيان صحافي بمناسبة الأعياد الوطنية، إنه إذ يستذكر هاتين المناسبتين والدور الكبير الذي قام به أبناء الشعب الكويتي في الذود عن الوطن والدفاع عن الشرعية الدستورية، فإنه يقف بكل إجلال وتقدير لأرواح شهداء الكويت الذين كانوا في مقدمة الصفوف في مواجهة العدوان، فكانوا بذرة التحرير الأولى.

وأضاف: أصبح من المهم جدا اليوم تكثيف الجهود بشكل أكبر وأوسع لإبراز الدور البطولي للشهداء وتضحياتهم وصمودهم خلف راية وطن واحد، ليس فقط في مناسبات كهذه، بل في جميع المحافل وعلى مدار السنة لبناء رابط بين الأجيال الحديثة والقادمة وبين كل هذه التضحيات وقصصها المليئة بالدروس والعبر لتكون لهم بمنزلة الانطلاقة نحو وطن متجدد ومتماسك ضد أي تدخل أو انتهاك لحقوقهم.

لقد كانت الآمال أن تستعيد الكويت دورها الريادي في المنطقة، وأن تتغلب على كل العقبات والأزمات التي واجهتها، إلا أنه للأسف الشديد لم تستغل السلطة التنفيذية هذه الفرصة، بل استمرت في سلوكها العام المناهض لأي نمط من أنماط التطور الديموقراطي المنشود، وسارت نحو عرقلة جميع المطالبات الحقيقية للإصلاح السياسي، وباتت اليوم تتدخل بصورة مباشرة في الإرادة الشعبية.

إن الحالة العامة في البلاد تستلزم اليوم بصورة مباشرة أن تراجع السلطة خطواتها، وأن تعمل لصالح كل فئات المجتمع، لا أن تقتصر جهودها على توزيع الهبات هنا وهناك، وأن الانطلاقة يجب أن تكون من خلال تفعيل كامل لدستور الكويت، وبالذات بما يتعلق بالمادة السادسة منه، بأن الأمة مصدر السلطات، وأن تكون علاقاتها قائمة على مبدأ فصل السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية) لا الهيمنة عليها، أو تقليص صلاحياتها.

وانطلاقا من حرص المنبر الديموقراطي الكويتي على خلق أرضية مناسبة، تكون ساحة مفتوحة لكل الأطراف، فإنه يؤكد على مطالبه السابقة التي أعلنها في أكثر من مناسبة، وهي:

1 ـ إصدار قانون العفو العام عن جميع سجناء ومعتقلي ومتهمي الرأي.

2 ـ تعديل قانون الانتخابات الحالي بما يتيح العمل السياسي الجماعي لا الفردي.

3 ـ إلغاء جميع القوانين المقيدة للحريات العامة التي صدرت في السنوات الأخيرة.

4 ـ حماية المواطنة ورفع يد الحكومة عن الأمور الخاصة بالجنسية وترك ذلك للقضاء الكويتي في قضايا التزوير.

5 ـ الدعوة لمؤتمر وطني عام يتشارك فيه الجميع دون إقصاء لطرف على حساب آخر، نحو إيجاد مخارج وحلول آمنة لجميع معضلات الوطن بما يكفل تقدمه وازدهاره.