هنأ العميد ركن متقاعد عبدالله المقلد القيادة السياسية والشعب الكويتي بمناسبة الأعياد الوطنية وقال المقلد في تصريح صحافي إن أرض الوطن الغالي جزء لن يتجزأ من أجسادنا فله الفداء والتضحية ونقول إننا لانزال على العهد والوفاء لك يا كويت وتبقى أرواحنا درعا حصينة تحميك يا وطني.

وأشار المقلد الى أن من يحاول أيا كان أن يدوس على أطراف ثوب هذا الوطن فسوف نقف له كما كنا قوة قوية رادعة لمن تسول له نفسه أن يجرح أرض الكويت، مشيرا الى ان أكثر آل الصباح هم سيوف ترتفع ضد أعداء الكويت، ورجال هذا الوطن ونساؤه دروع له.

وبين المقلد: ان غبار وطننا هو عطر لرجال الكويت وكحل لنساء الوطن.. لله درك يا كويت كم يعشقك أهلك، الكويت ترابها دمي وبحرها المالح يروينا.



هكذا هم أبناء الكويت الذين كافحوا لأجل تراب وطنهم ضحوا بكل غال ونفيس حتى ترتفع راية الكويت عالية شامخة خفاقة بعز وكرامة شعبها وحكامها.