مصطفى: «الإعلام» تفوقت في نقل الاحتفالات على وسائل التواصل





باهي أبوالعلا

أكد محافظ العاصمة الفريق المتقاعد ثابت المهنا ان ذكرى الأعياد الوطنية تمنح الكويتيين شعورا بالفخر، وتعمق إحساسهم بالانتماء للوطن الغالي، لافتا إلى أن تلك الأعياد تذكرنا بتضحيات الآباء والأجداد الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل رفعة الوطن، كما أن الاحتفال بذكراها يدخل الفرحة والبهجة في نفوس المواطنين والمقيمين.

وأضاف المهنا، خلال افتتاح معرض «عاصمة الكويت 2017 لدعم المشاريع الصغيرة» الذي اقيم امس في قصر نايف، أن القيادة السياسية التي تسلمت هذه الأمانة قيادة حكيمة رشيدة لاقت اشادة من الجميع بفضل الحكمة التي يبرزها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد.

وبعث المهنا بأرقى آيات التبريكات والتهاني الى الشعب الكويتي الكريم الذي يقدم صورة جميلة عن التلاحم بين فئاته والتلاحم مع القيادة السياسية التي استطاعت ان تجعل من الكويت مركزا للعمل الإنساني بقيادة أمير الإنسانية.

من جانبه، اكد الوكيل المساعد لقطاع الإعلام الجديد والخدمات الإعلامية يوسف مصطفى ان احتفالات الكويت لهذا العام تضفي اجواء من السعادة وذلك بالتغطيات المتميزة من الإعلام الجديد الذي تفوق تفوقا كبيرا في نقل هذه الاحتفالات على حسابات وزارة الإعلام في مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي.

وأشار الى ان التفوق التي تشهده الوزارة في نقل الاحتفالات لهذا العام لم يشهد له مثيل، حيث ان العمل الدؤوب على مدار الساعة أعطى الحدث ما تستحقه أهميته ونقله بصورة مباشرة الى المتابعين، فلأول مرة تقوم «الإعلام» بتغطية الفعاليات على منابرها على وسائل التواصل الاجتماعي وبهذا الشكل الموسع والمتكامل.

وأضاف مصطفى أن هذا الأسلوب المتمثل في التعامل مع الإعلام الجديد يتيح الحصول على أي ملاحظات على الرسالة المرئية او المسموعة التي تتم تغطيتها، مشيرا إلى أن الإعلام الجديد هو من يقود المشهد الحالي وإلى النقلة النوعية في هذا المضمار، حيث قامت الوزارة بمشاركات مع المحافظات بحيث تكون كل تلك الفعاليات لهذا العام متاحة ومتوافرة في جميع الأجهزة الذكية.