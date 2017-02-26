ليلى الشافعي

أعرب رئيس مجلس إدارة جمعية الروضة وحولي التعاونية علي يوسف الحداد عن سعادته وفخره بذكرى الأعياد الوطنية التي يملأ الاحتفال بها كل بيت كويتي ويزيده فخرا انه كويتي، وفي هذه المناسبات السعيدة للأعياد الوطنية لبلدنا الغالي الكويت، أعادها الله علينا بالخير والسلام والإيمان، قال الحداد، خلال الاحتفال الكبير الذي نظمته الجمعية في حديقة الزبن والذي ضم أهالي منطقة الروضة، وتزين فيه الأطفال بأعلام الكويت بألوانها الرائعة، قال: باسمي وباسم اخواني أعضاء مجلس الإدارة أتقدم بخالص التبريكات الى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، والى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، والى الشعب الكويتي الحبيب بأعياد الكويت.

وأشار الى ان جمعية الروضة وحولي التعاونية تقيم مهرجانا اجتماعيا مميزا لأهالي المنطقة بهذه المناسبة السعيدة، كما تقيم الجمعية مهرجانا تسويقيا مميزا خلال فترة الأعياد الوطنية وبدعم غير مسبوق للمنتجات الوطنية على وجه الخصوص.

وعن الفقرات المقدمة، قال الحداد: حرصنا على تميز الفقرات وتنوعها، حيث تشارك الفرقة اليمنية، وفرقة معيوف مجلي للفنون الشعبية، وايضا نقدم مسابقات للعائلات والأطفال، وعرض أغان وطنية للفنان نبيل شعيل تعرض لأول مرة وذلك اهداء من الجمعية بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوبنا لتملأ الفرحة كل بيت كويتي.

وجدير بالذكر انه حضر اكثر من 300 شخص من رجال ونساء وأطفال وكبار وصغار، الكل يهتف تعيش الكويت آمنة مطمئنة في ظل سمو أميرها الشيخ صباح الأحمد.

وقال: ان جمعية الروضة وحولي لا تألوا جهدا في المشاركة في اي احتفال أو فعالية تزيد من التواصل والتماسك بين أفراد المجتمع الواحد.