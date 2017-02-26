تقدم الخبير الفلكي عادل المرزوق الى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الأمين الشيخ نواف الأحمد والحكومة الرشيدة والشعب الكويتي الكريم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة العيد الوطني يوم التحرير اعاده الله والكويت تزخر بالتقدم والرقي والأمن والأمان وحفظ الله الكويت من كل شر ومكروه.

وأشار المرزوق الى حالة الطقس المتوقعة خلال هذا الاسبوع، موضحا أن الايام الثلاثة القادمة سيكون الجو فيها مشمسا خاليا من الغيوم ومعتدل الحرارة التي ستكون بين 25 و27 درجة مئوية خلال فترة الظهيرة وفي الليل بين 13 و17 درجة وهي اجواء مناسبة للكشاتة في البر حيث ان الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة متوسط سرعتها بين 6 و10 كم/ساعة.

وتابع: الشباب يلبس الملابس الخفيفة في النهار ولكن يلبس الملابس الشتوية في الليل وهذا التفاوت في درجات الحرارة بين الليل والنهار سيعطي فرصة لظهور امراض البرد مثل الانفلونزا وغيرها، وهذا التفاوت يرجع الى وجود مرتفع جوي على نطاق كبير يسيطر على المنطقة وكل شبه الجزيرة العربية ويستمر هذا الوضع حتى مساء الأربعاء 1 مارس حيث يتغير اتجاه الرياح وتتحول الى جنوبية شرقية تهب معها رياح الكوس بسبب تحول المرتفع الجوي الى منخفض جوي عميق يكون بين 1010 و1012 مليبار، ما يعطي فرصة جيدة للمنخفض السوداني ان يمتد والدخول الى شبه الجزيرة العربية، الأمر الذي سيسبب سقوط امطار رعدية متفرقة على الكويت ابتداء من مساء الاربعاء حتى مساء الخميس حيث تعاود الرياح الشمالية الغربية لمدة يومين تتحول بعدها الرياح الى جنوبية شرقية حتى الجمعة 10 مارس حيث من المتوقع هطول امطار في هذا اليوم.

اما حالة البحر خلال الايام القادمة فإن التيارات البحرية هي تيارات (الحمل) الشديدة السرعة والتي ستستمر حتى يوم الخميس وهو اليوم الأخير لفترة الحمل غير الصالحة للصيد ولكن ستخف حدة التيارات البحرية وتتحول الى حالة «الفساد» الخفيفة السرعة والصالحة للصيد، كما ان الموج سيكون بين 4 و6 أقدام خلال هذه الفترة.