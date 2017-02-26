91.9 مليون دينار الإيرادات و 53 مليوناً للمصروفات والأرباح 38 مليون دينار تضاف إلى احتياطي البنك

مريم بندق

اعتمد مجلس الوزراء مشروع قانون بربط ميزانية بنك الائتمان للسنة المالية 2017/2018.

وقالت مصادر مالية مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» انه لن يتم اجراء أي تغيير على القروض والمنح المعتمدة لبنك الائتمان سواء بالنقص او بالاضافة للعام المالي 2017/2018.

وكانت هناك مطالبة نيابية بمساواة الكويتيات المتزوجات من غير كويتي بالكويتيات الأرامل والمطلقات في قرض الإسكان.

وعودة إلى مشروع القانون حيث قدرت ايرادات البنك بنحو 91.9 مليون دينار، كما قدرت المصروفات بنحو 53 مليون دينار.

ونص مشروع القانون على أنه يضاف الربح الناتج عن زيادة الإيرادات على المصروفات وقدره 38.844.000 دينار إلى الاحتياطي العام للبنك، وذلك حسب ماهو وارد بالجدول حرف (ج).

وتعليقا علي الميزانية، قالت مصادر مالية مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إنه لن يتم إجراء أي تغيير على القروض والمنح المعتمدة لبنك الائتمان سواء بالنقص أو الإضافة للعام المالي 2018/2017.

ومن الأهمية ذكر أن هناك مطالبة نيابية بمساواة الكويتيات المتزوجات من غير كويتي بالكويتيات الأرامل والمطلقات في قرض الإسكان.