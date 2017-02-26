أطلقت قناة القرين الفضائية التابعة لتلفزيون الكويت والمعنية بالموروث الشعبي الكويتي امس السبت بثها للمشاهدين تزامنا مع احتفالات البلاد بالعيد الوطني الـ56 لاستقلال الكويت والذكرى الـ26 للتحرير والذكرى الـ11 لتولي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مقاليد الحكم.

وتعمل القناة على ابراز التراث الشعبي الكويتي والمحافظة على التراث الأصيل والتاريخ والحضارة الكويتية وخصوصا أن تلفزيون الكويت يمتلك إرثا أرشيفيا عريقا وثريا في الأعمال المتنوعة التي أنتجت في السابق وقام عليها عدد من عمالقة الفن والإعلام الكويتي.

وكان عدد من القائمين على قناة القرين التراثية أجمعوا في لقاءات مع «كونا» في وقت سابق على أن القناة تعتمد على عرض برامج وأعمال مميزة قديمة تعتبر من نفائس الأعمال في مكتبة تلفزيون الكويت.

وأشار هؤلاء الى أن إنتاج برامج خاصة للقناة يعطي طابعا مختلفا لها حيث تقدم الماضي بروح وتقنية عالية إضافة إلى عرض الأعمال المشهورة في ذاكرة المشاهد.

وقال وكيل وزارة الإعلام طارق المزرم إن الكويت إحدى أهم المدارس الإعلامية في المنطقة ولها تاريخ وإرث حافل وكبير بالأنشطة الإعلامية والفنية وبات من الضروري إبرازه.

وأكد المزرم ضرورة المحافظة على الهوية الوطنية والتاريخية والتراثية للبلاد وخصوصا في ظل التنافس بين القنوات التلفزيونية المتخصصة.

وذكر أن تسمية القناة باسم «القرين» تعكس اسم الكويت القديم وهويتها الوطنية وتاريخها الزاخر ونشأتها الأولى، مبينا أن القناة ستكون ضمن باقة قنوات تلفزيون الكويت وستركز على إبراز التراث والثقافة والموروث الكويتي الأصيل للجيل الحديث.

وأشار إلى أن الاعتماد الكلي في القناة سيكون على أرشيف مكتبة تلفزيون الكويت وما تتضمنه من برامج ومسرحيات ومسلسلات تم عرضها سابقا أو لم تعرض من قبل مع إنتاج برامج حديثة تحاكي الماضي عبر معايير خاصة بالقناة.

وذكر أن الوزارة تمتلك مقومات كبيرة لنجاح قناة «القرين» وذلك من خلال ما تمتلكه من أرشيف زاخر وكبير قام على إنتاجه عدد من أبناء الكويت المخلصين المؤسسين للإعلام الكويتي.

وأوضح أنه ستتم معالجة وتعديل الأرشيف عبر التعاقد مع إحدى الشركات العالمية التي سيتم تأهيلها لأرشفة التلفزيون ليكون داعما ومخزونا للقناة.

بدوره، قال وكيل وزارة الإعلام المساعد لشؤون التلفزيون مجيد الجزاف إن القناة ولدت بعد جهد كبير مبذول من قبل العاملين بالوزارة، مشيرا إلى أنها قناة تراثية قيمية تتحدث عن الماضي بحلة عصرية.

وأضاف الجزاف أنه تم الحرص على مزج الأرشيف الزاخر لمكتبة تلفزيون الكويت مع إنتاج برامج جديدة تحاكي التراث الكويتي من خلال الالتزام بأسس ومعايير إطلاق القناة ومنها الالتزام بالزي التراثي ليتماشى مع أسلوب القناة. وأوضح أنه تم أيضا التنسيق مع تلفزيونات دول مجلس التعاون الخليجي لتزويد القناة بالمسلسلات والبرامج التي افتقدت عقب الغزو العراقي الغاشم للبلاد.

من ناحيته، قال المشرف العام على القناة طلال الهيفي إن القناة ولدت عقب دراسة متأنية من قبل المسؤولين بالوزارة لعمل قناة تعنى بالموروث التراثي للبلاد قبل ظهورها والإعلان عن انطلاقها.

وأوضح الهيفي أن انطلاق القناة كان حلما يراود جميع العاملين بالوزارة وخصوصا في الإذاعة والتلفزيون لما تملكه مكتبة التلفزيون من إرث ثقافي وفني كبير ومنوع من مختلف الأنشطة والأعمال الفنية.

وأضاف أن الكويت سباقة دائما في تمويل الإعلام الخليجي والعربي ببعض الأعمال الخاصة التي قام بها فنانو ومثقفو الكويت، لافتا إلى أن قناة «القرين» ستكون منارة ثقافية وتراثية تعكس شتى الجوانب المضيئة من الموروث الكويتي.