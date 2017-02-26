دارين العلي

أكد الوكيل المساعد لتشغيل وصيانة المياه في وزارة الكهرباء والماء م.خليفة الفريج عدم تعرض أي من خطوط التغذية الرئيسية للشبكة المائية في منطقة الفروانية للكسر، مشددا على ان الشبكة المائية تعمل من دون أعطال.



وقال في معرض تعليقه على ما أشيع عن كسر أدى إلى انقطاع المياه عن سبع مناطق: ان الطوارئ المائية لم تتلق اي شكاوى بهذا الشأن، مؤكدا استعداد فرق الطوارئ لكل طارئ قد يصيب الشبكة.



ولفت الى ان الشكاوى التي تلقتها الطوارئ يوم امس كانت ضمن المعدلات العادية في هذا الوقت من السنة خصوصا خلال هذه المناسبة الوطنية السعيدة وأغلبها بسبب انخفاض الضغوط لارتفاع معدلات الاستهلاك، وتقوم فرق الطوارئ بالتعامل مع الأمر بالشكل الاعتيادي.



وأكد الفريج ان فوق الطوارئ على استعداد تام على مدى الـ 24 ساعة لتلقي اي شكوى والتعامل معها للحفاظ على إيصال المياه للمستهلكين على أكمل وجه.