حقق المتسابق مسير بوشيبه اليوم السبت المركز الاول في منافسات الجولة الاولى لبطولة الشرق الاوسط لل(دريفت) التي شهدت مشاركة ابرز المتسابقين على المستوى الاقليمي والعالمي.

واحرز بوشيبه المركز الاول بعد عدة مواجهات شهدت منافسة قوية وتغلب فيها على المتسابق السعودي خالد الزايد والاردني احمد دحام والاماراتي الشيخ خليفه بن سلطان ال نهيان والقطري محمد الخياط في الجولة النهائية.

واعرب بوشيبه عن سعادته بهذا الانجاز وتحقيق المركز الاول في البطولة التي شهدت منافسة وقوة وسط مشاركة نخبة المتسابقين من انحاء المنطقة والعالم ضمت اكثر من 16 متسابقا.

واوضح ان طبيعة السباق تستلزم جهودا مستمرة لاسيما وانه يقام على مراحل متعددة للوصول الى النهاية مؤكدا انه كان عازما على تحقيق المركز الاول والصعود الى منصات التتويج ورفع علم الكويت عاليا.

واهدى هذا الانجاز الذي يصاف مع الاعياد الوطنية للقيادة السياسية والحكومة الكويتية والشعب الكويتي والجماهير التي حرصت على متابعته وتشجيعه خلال مراحل البطولة.

وعبر عن شكره نادي باسل السالم الصباح لسباق السيارات والدراجات النارية وفريق (دراغ 965) برئاسة الشيخ محمد خالد الجراح الصباح على دعمه وتشجيعه المتواصل للمشاركة في هذه