اشاد عميد السلك الدبلوماسي سفير الكويت لدى مملكة البحرين الشيخ عزام الصباح اليوم الاحد بالدور الوطني للقطاع الخاص الكويتي ومساهماته الفعالة بالمشاركة في المناسبات الوطنية الكويتية.
وقال الشيخ عزام في تصريح صحفي بمناسبة حضوره احتفالية أقامها مشروع درة مارينا بمناسبة العيد الوطني الكويتي ان "القطاع الخاص الكويتي بدول مجلس التعاون الخليجي حريص على دعم الفعاليات الكويتية والانشطة الخاصة المتعلقة باحتفالات الكويت الوطنية في الخارج" معربا عن تقديره الكامل للقطاع الخاص على دعم هذه الفعاليات والانشطة الوطنية.