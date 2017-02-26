قام وفد من مديرية الشؤون القانونية ومديرية العمليات والخطط في الحرس الوطني بزيارة إلى هيئة القضاء العسكري في وزارة الدفاع حيث كان باستقبالهم رئيس الهيئة العميد ركن حقوقي عادل الجسمي والمقدم حقوقي دكتور عيسى عبدالله بدو، وذلك بهدف تبادل الخبرات القانونية حيث تم الاطلاع على آلية العمل في هيئة القضاء العسكري ودورها بتحقيق الانضباط والقضاء على المخالفات بين صفوف المنتسبين.

كما قام وفد الحرس الوطني بزيارة هيئة العمليات والخطط بالجيش حيث كان باستقبالهم رئيس هيئة العمليات والخطط اللواء الركن أحمد عبدالوهاب العميري ومدير العمليات العقيد الركن محمد عبدالعزيز الظفيري، وذلك للاطلاع على إجراءات الاستعداد القتالي والتعرف على الأوامر الثابتة مما يعزز تبادل الخبرات بين الجانبين.



تأتي الزيارة تفعيلا للوثيقة الاستراتيجية للحرس الوطني 2020 (الأمن أولا) والتي من بين اهدافها تقييم حالات الاستعداد القتالي والأوامر الثابتة في الحرس الوطني الكويتي، من خلال الاحتكاك بالمؤسسات العسكرية في الداخل والخارج .ضم وفد الحرس الوطني كلاً من رئيس فرع البحوث والفتوى العقيد حقوقي محمد سعد رويشد، وركن أول فتاوى المقدم عبدالعزيز رجا ضيف الله ، وركن أول أطقم العمليات المقدم نواف خرسان غصن والرائد أحمد عبدالله أحمد.