القصار: رسالة الرحمة تؤكد على بناء الإنسان وذلك من خلال التركيز على المجال التعليمي





احتفلت الرحمة العالمية التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي بالأيام الوطنية وبتكريم الطلبة الأوائل في مجمع الرحمة في بنغلادش والعاملين بالمؤسسة وذلك بحضور سعادة سفير دولة الكويت عادل حياة ورئيس مكتب شبه القارة الهندية محمد جاسم القصار وممثل الرحمة في بنجلاديش د. سعيد صبري وفي هذا الصدد أكد سعادة سفير دولة الكويت عادل حياة في كلمته على تميز العلاقات الكويتية البنغلادشية على المستوى الاقتصادي والدبلوماسي ومستوى العمل الإنساني والخيري.وبين حياة أن ما تقدمه الكويت لبنغلاديش من مساعدات إنسانية هو حق لهم، موجهاً خطابه إلى الطلبة المتفوقين قائلا: عليكم بالمثابرة والدراسة بجدية فبالتعليم يبني الإنسان، واختتم حياة تصريحه قائلا: فخورون بما تقدمه الرحمة العالمية من مشروعات تعليمية وتنموية ومساعدة للمحتاجين.ومن ناحيته رحب رئيس مكتب شبه القارة الهندية محمد جاسم القصار بسعادة السفير مبينا أن رسالة الرحمة تؤكد على بناء الإنسان وذلك من خلال التركيز على المجال التعليمي، وتتنوع مشاريعنا في الرحمة العالمية من المدارس إلى المجمعات التعليمية، إلى مراكز تحفيظ القرآن، ونتميز بمشاريع الكسب الحلال التي تهدف لإعفاف الأسر.وأوضح أن الكويت منبع الأعمال الخيرية، وأهل الكويت يصلون عبر الجهود الرسمية والأهلية لإغاثة المنكوبين والمحتاجين في كلِّ دول العالم، مشيراً إلى أنَّ الرحمة العالمية تعمل من خلال أربعة قطاعات العربي وأفريقيا وأوروبا وآسيا، في أكثر من 42 دولة، وفي آسيا فقط تعمل الرحمة العالمية في 13 دولة.وأشار القصار إلى أن مكتب الرحمة في بنغلاديش شارك سفارة دولة الكويت احتفالاتها بالمناسبات الوطنية بركن خاص بمشغولات الأيتام في مجمع الرحمة التعليمي في أشوليا كما قدم الأيتام التي يكفلهم أهل الخير عبر الرحمة العالمية مجموعة من الأناشيد الكويتية الوطنية والتي لفتت أنظار الحضوروبين القصار أن عمل الرحمة في بنغلاديش بدأ في التسعينات أنشأت خلالها ست مجمعات خيرية، و75 مدرسة وفصلا دراسياً وأكثر من 1200 مسجداً، وأكثر من 6000 بئراً، وأكثر من 100 مركزاً لتحفيظ القرآن الكريم، بالإضافة إلى كفالة أكثر من 5000 من الأيتام والطلاب والأسر المتعففة وتسيير أكثر من 400 قافلة طبية.