الأنصاري: دور رائد للجاليات الوافدة في دفع عجلة التنمية والتقدم بالكويت

أقامت لجنة الرحمة للخدمات الطبية التابعة لجمعية النجاة الخيرية المخيم الطبي 48 لعلاج الجاليات الوافدة، وشارك في فعاليات المخيم أكثر من 600 مراجع من شتى الجنسيات والجاليات، وأقيم بمدينة سكن العمال بأمغرة بدعم من مركز العمل الإنساني.

وفي هذا الصدد ثمن مدير عام جمعية النجاة الخيرية د.محمد الأنصاري الدور الرائد الذي تقوم به الجاليات الوافدة وهم ضيوف الكويت تجاه دفع عجلة التنمية والتقدم للأمام، وقال الأنصاري خلال تواجده بفعاليات المخيم الطبي: نحن وفي أهم المناسبات الوطنية لا ننسى شريحة كبيرة تعمل معنا وتعيش على هذه الأرض الطيبة، وهم الجاليات الوافدة ذات الدخل المحدود وهذا المخيم هو 48 الذي تقيمه اللجنة برعاية كريمة من مركز العمل الإنساني للأعمال الصحية والاجتماعية.

وحول التخصصات الطبية التي شاركت في المخيم أوضح الأنصاري أن المخيم يحتاج إلى جهد ومتابعة حثيثة حتى ينفذ، فنبدأ باختيار الموقع ونحرص على أن يكون في منطقة مكتظة بالجاليات الوافدة ويتم تحديد يوم بحيث يكون عطلة رسمية حتى يستفيد أكبر عدد ممكن من المراجعين، وبعدها نعلن عن المخيم من خلال الوسائل التي تناسب تلك الشريحة ومن ثم نستقبل أسماء المراجعين ونتعرف على أغلب الأمراض والأعراض التي يشتكون منها ويتم من خلال هذه المعلومات تحديد التخصصات الطبية التي تشارك في المخيم، فلدينا أكثر من 25 طبيبا من شتى التخصصات وهم متطوعون معنا، علاوة على الصيادلة والفنيين واخصائيي التحاليل وفريق التسجيل والتنظيم الذي يتعدى 50 شخصا.

وتابع: الكثير من العمالة الوافدة لا يتوافر لهم الوقت أو القدرة لإجراء الفحوصات الطبية واكتشفنا من خلال المخيمات الطبية التي تم إجراؤها الكثير من الحالات المصابة بالأمراض، والمريض لا يعلم ذلك، وهذه الحالات يتم تحويلها إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وخلال هذا المخيم تم اكتشاف مريض مصاب بالسرطان وتم عمل اللازم معه من خلال تحويله للجهات الطبية المختصة لتلقي العلاج، ونبذل قصارى الجهد لتقديم الخدمات الطبية والتوعوية لضيوف الكويت، لإبراز الدور الكويتي الإنساني والاهتمام بجانب من أهم جوانب حقوق الإنسان علينا كمؤسسات خيرية مشاركة منا لسياسة ورؤية الدولة تجاه العمل الخيري، متوجها بالشكر لمركز العمل الإنساني على دعمه لإقامة هذا المخيم وجهوده الحثيثة لرعاية الجاليات الوافدة، مثمنا جهود الفريق الطبي وكل من شارك وساهم في نجاح هذا المخيم وتقديم الخدمات الطبية للمراجعين.