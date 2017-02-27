ليلى الشافعي

قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري إن صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد يشمل برعايته ملتقى الوقف الجعفري السادس «الوقف الاقتصادي.. حياة ونماء»، والذي تنظمه الأمانة العامة للأوقاف ممثلة في إدارة الوقف الجعفري خلال الفترة من 5 إلى 6 مارس المقبل بمشاركة عربية وإقليمية واسعة.

وأكد الجبري أن الملتقى يكتسب أهمية شرفية كبيرة من خلال هذه الرعاية السامية، ومن خلال اسهاماته العلمية التي تسهم في الرقي بالعمل الوقفي، لاسيما تناوله كل سنتين لموضوعات جديدة حيوية ومهمة هادفة إلى خلق رؤية واضحة لجعل الوقف ترجمة حقيقية لحركة التنمية المجتمعية بكل أنواعها، مثنيا على جهود الأمانة العامة للأوقاف عموما وإدارة الوقف الجعفري خاصة لجهودهم الكبيرة في اتجاهين على حد سواء العملي على أرض الواقع والنظري العلمي الذي يربط الحاضر بالمستقبل ويتلمس تحقيق الأهداف المرجوة وفق رؤية حقيقية تسهم في النهاية في خدمة المجتمع وأفراده.

ورحب بمشاركة العلماء والمختصين والباحثين من داخل الكويت وخارجها، في هذا الملتقى، مؤكدا أن إدارة الوقف الجعفري بالأمانة والتي ترعى الأوقاف الجعفرية وتقوم بصرف ريع الوقف على الأنشطة والمشروعات المختلفة وتساهم في تنمية المجتمع، تحظى بدعم ومساندة صاحب السمو الأمير الذي كان له الفضل بعد الله تعالى في نشأتها وازدهارها في أحضان الأمانة العامة للأوقاف، متقدما بالشكر الجزيل لصاحب السمو على رعايته السامية للملتقى، كما توجه بالشكر إلى جميع الجهات الرسمية والأهلية داخل الكويت وخارجها، التي شاركت مع الأمانة العامة للأوقاف وإدارة الوقف الجعفري بشكل فعال ليحقق هذا الملتقى أهدافه المرجوة، مرحبا بضيوف الكويت الكرام الذين سيشاركون في فعاليات الملتقى، متمنيا لهم طيب الاقامة في وطنهم الثاني الكويت، متمنيا للجميع التوفيق والسداد.