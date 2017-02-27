ليلى الشافعي

أعلن رئيس جمعية تراحم للأعمال الخيرية والإنسانية د.حمد الهاجري أن الجمعية أطلقت حملتها الإغاثية لأهل حلب داخل سورية وللنازحين السوريين على الحدود التركية في مدينة أورفا وتل أبيض وحران، وانطلق فريقان تابعان لجمعية تراحم خلال الشهرين الماضيين في رحلتين إغاثيتين، وأشرفوا على توزيع المساعدات والإغاثات.

وأكد الهاجري في تصريح صحافي ان المساعدات شملت ما يقارب 4000 سلة غذائية، و5000 بطانية، و3000 أسفنجة، و500 مدفأة، و1000 جاكيت، و700 بلوزة شتوية، وأكياس فحم وحطب، بالإضافة إلى توزيع مساعدات نقدية كما تمت إقامة حفل ترفيهي للأيتام تم خلاله توزيع كفالات وملابس شتوية وألعاب على 400 يتيم.

وأوضح أن هذه الحملة جاءت للتخفيف من معاناة أهل حلب الذين عايشوا الحصار الخانق، والإخوة اللاجئين المتضررين من موجات البرد التي اجتاحت مناطقهم خاصة الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن، والتي تحتاج إلى تدخل عاجل، مشددا على أن هذه الجهود الإغاثية تأتي تجسيدا للدور الإنساني والخيري للكويت وشعبها في تخفيف معاناة اللاجئين السوريين ورسم البسمة في وجوه إخواننا المنكوبين.

وتوجه الهاجري بالشكر والعرفان لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، ووزارة الخارجية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، على ما يقومون به من جهود مضنية في خدمة وتسهيل العمل الخيري والإنساني وللشعب الكويتي الذي عرف بأعماله الخيرية وسخائه وعطائه ووقفاته مع المنكوبين والمعوزين.