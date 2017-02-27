أسامة أبو السعود

أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فريد عمادي أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تقيم وبرعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته 12 أبريل المقبل.

وقال عمادي في تصريح صحافي إن الكويت أخذت دورا رياديا كدولة راعية لشؤون القرآن الكريم من خلاله تنظيم جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته، التي وضع القائمون على تنظيمها ضرورة الارتقاء والاهتمام بحفظة القرآن الكريم والقائمين عليه أفرادا ومؤسسات سواء كانوا داخل الكويت أو خارجها.

وأضاف أن جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته تهدف إلى تعريف الأمة الإسلامية والعربية بالقراءات القرآنية وإبراز دور أئمة القراءات وعلوم القرآن المحققين وترغيب حفظة كتاب الله في دراسة علم القراءات وإبراز القراء المجيدين للقراءات على مستوى دول العالم وإشاعة روح التنافس الإيجابي في حفظ القرآن الكريم والتشجيع على بذل مزيد من الجهد والوقت في الحفظ والتلاوة ورعاية حفاظ القرآن الكريم من الجيل الصاعد وتحفيزهم وصولا إلى زيادة عددهم وتكريمهم والعناية بهم وإبراز الوجه الحضاري للكويت كراعية للقرآن الكريم على مستوى العالم وتكريم الشخصيات البارزة المعنوية والاعتبارية التي تقوم على خدمة القرآن الكريم على مستوى العالم وترسيخ القيم الإسلامية من المنظور القرآني من خلال فعاليات الجائزة والسعي لجذب واستقطاب شباب الأمة نحو كتاب الله واستشعار علو قيمه وسمو معانيه وشرف مكانته.

واوضح أن جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته تهدف في الدورة الثامنة إلى مشاركة 79 دولة منها 5 دول جديدة وبواقع 120 متسابقا.