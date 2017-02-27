تقدم رئيس مجلس إدارة نماء للزكاة والخيرات التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي حسن الهنيدي بأصدق التهاني والتبريكات لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، والشعب الكويتي الكريم، بمناسبة أيام الكويت الوطنية.

وأعرب الهنيدي عن اعتزازه بالقيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد «قائد العمل الإنساني» وبما حققته من إنجازات تنموية وحضارية ودعم للعمل الخيري والإنساني الذي أصبح من أكبر صادرات الكويت بعد النفط، وتوج ذلك من خلال الأمم المتحدة بتتويج سموه قائدا إنسانيا للمرة الأولى في تاريخ الأمم المتحدة.

وأشاد في الوقت ذاته بتفاعل ومساهمات أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء والمحسنين من أبناء الكويت الكرام مع أنشطة وأعمال ومشروعات نماء للزكاة والخيرات، مثمنا عطاءهم اللامحدود وفزعتهم المستمرة لتقديم الدعم والعون والمساعدة لأصحاب العوز.

واستذكر في هذه الأيام الوطنية المباركة كيف كان للعمل الخيري الكويتي ومساهماتها الإنسانية دور كبير في تحرير الكويت، مشيرا إلى أن العمل الإنساني في الكويت قديم قدم نشأة هذه المجتمعات، وحب الشعب الكويتي للعمل الخيري جعله يتبارى في إنشاء المبرات والجمعيات الخيرية، وهذه المنظمات تقوم بدور رائد في خدمة المحتاجين والفقراء وطلبة العلم وغيرهم.

يذكر أن نماء للزكاة والخيرات أطلقت حملة «الكويت تستاهل» التي تهدف إلى إبراز بعض التواريخ المهمة في تاريخ الكويت والتي كان لها أثر واضح في تغيير مجرى الحياة سواء على المستوى الإنساني أو التعليمي أو الحضاري أو الاقتصادي، مبينا أن الله سبحانه وتعالى حفظ الكويت بفضل حب أهلها للعمل الخيري وتسابقهم فيه.