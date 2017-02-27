بوعركي: قنوات «يوتيوب» في المنطقة العربية تشهد نمواً غير مسبوق

العثمان: ما يشاع عن تقاضي المؤثرين الكويتيين آلاف الدولارات مقابل الإعلانات فيه تضخيم

الملا: عالم الموضة في الكويت وصل للعالمية وتحولنا إلى مؤثرين بارزين بهذا المجال

نعمة: السعي وراء مفهوم الكمالية السبب الرئيسي وراء تعطيل الإنجازات

الناهض: ضرورة التروي قبل متابعة أي موجة جديدة تبرز في منصات التواصل الاجتماعي

الصفي: مصداقيتي هي رأسمالي

في نقاش عفوي، جمع عددا من أبرز الكويتيين الشباب المؤثرين في عدة مجالات، بثت قناة سكاي نيوز عربية حلقة حوارية هي الأولى من نوعها، تم بثها عبر منصات القناة على فيسبوك لايف وبيريسكوب على تويتر مباشرة من سوق شرق.

النقاش أبرز مجموعة من المؤثرين الكويتيين في مجالات الإبداع والتكنولوجيا والتسويق الرقمي حاورتهم الإعلامية جيسي المر، مقدمة «تغريدة الصباح» المعروفة بتركيزها على إبداعات الشباب العربي.

وقال المدون الكويتي أحمد بوعركي صاحب قناة (Slorks) على «يوتيوب» إن قنوات يوتيوب في المنطقة العربية تشهد نموا غير مسبوق، لكن هذا لا يعني أنها تدر على أصحابها أموالا طائلة كما يشاع الآن، وقد حقق بوعركي أكثر من 12 مليون مشاهدة لقناته التي تعنى بالتقنية وأحدث الأجهزة الإلكترونية.

من جهته، قال الإعلامي والمدون عمر العثمان إن ما يشاع عن تقاضي المؤثرين الكويتيين آلاف الدولارات مقابل الإعلانات فيه تضخيم بالأرقام، مشيرا إلى أن السوق الكويتي بحاجة إلى المحتوى الترفيهي كحاجته للمحتويات الأخرى.

وأضاف أن «كل ما يقدم على السوشيال ميديا يحسب لك أو عليك»، ناصحا المؤثرين بإنتاج محتوى يفتخرون به وباظهاره في المستقبل.

وفي عالم الموضة، أبرزت تغطية سكاي نيوز عربية مهارات كويتية شابة نجحت في الدخول إلى السوق عبر مهاراتها في الإعلام الحديث.

وقالت المدونة الكويتية الشابة أسماء الملا في لقاء مع الإعلامية مهرة اليعقوبي إن منصات التواصل الاجتماعي اختصرت وصولها إلى آلاف المتابعين بفترة زمنية قصيرة.

«عالم الموضة بالكويت بالذات وصل للعالمية، وتحولنا لمؤثرين بارزين في هذا المجال وتجدين اليوم الكويتيات في الصفوف الأولى بعروض الأزياء العالمية».

كمــا وجـــه المــدرب والاستشاري في مجال الإبداع والإدارة يوسف نعمة بعض الملاحظات العميقة للشباب المبدعين بعدم التردد في إطلاق مشاريعهم وعدم الخوف من الفشل.

وأضاف نعمة ان «السعي وراء مفهوم الكمالية هو السبب الرئيسي وراء تعطيل الإنجازات»، ونصح الشباب بالاستفادة من الأخطاء والتعلم المستمر وتوظيف هذا التعلم والاستفادة منه بالحياة.

وركزت مستشارة التسويق ورئيسة نادي الإعلام الاجتماعي في الكويت هند الناهض على أهمية التخصص للمؤثرين في مجالات محددة والتروي قبل متابعة أي موجة جديدة تبرز في منصات التواصل الاجتماعي.

أما الطبيب الشاب والفائز بجائزة قمة التواصل الاجتماعية في دبي لعام 2016 محمد نبيل الصفي، فقد ركز على شغفه في مجال التوعية واستخدام تطبيق «إنستغرام» لجذب المتابعين بطريقة بسيطة تحث الشباب على الممارسات الصحيحة في نظام التغذية والصحة العامة.

وقال الصفي، الذي يقترب من 600 ألف متابع على «انستغرام»، إنه فضل الابتعاد عن مجال الإعلانات لأن «مصداقيتي هي رأسمالي وأهتم جدا بالمحافظة

على ذلك».