فحوصات طبية دقيقة للعيدان قبل صعوده البرج

فرج ناصر- مبارك الخالدي

تخليدا للذكرى الحادية عشرة لرحيل سمو الأمير الوالد الشيخ سعد العبدالله ـ رحمه الله ـ وفي اطار الاحتفال بالاعياد الوطنية للبلاد، قام الخبير الرياضي علي العيدان صباح أمس بصعود برج التحرير بحضور جماهيري لافت.

واستغرق العيدان خلال صعوده برج التحرير والذي يعد خامس اعلى برج في العالم 10 دقائق فقط، موضحا ان الفعالية تحت رعاية الشيخة فادية السعد تخليدا لذكرى رحيل سمو الأمير الوالد.

وأضاف: لا أتطلع إلى تحقيق الأرقام القياسية ولكن ما يهمني هو توجيه رسالة الى جميع أفراد المجتمع من الجنسين وهي الاهتمام بالرياضة، والقضاء على السمنة التي وصفها بـ «أم الامراض» والتي تكلف الدولة ملايين الدنانير سنويا للقضاء على آثارها السلبية، لذلك فهي بالنسبة لي حرب ضد السمنة وتبعاتها.

وذكر انه يستعد لصعود برج الجزيرة في القاهرة برعاية من احد البنوك، مبديا حرصه على المشاركة في جميع المناسبات وخاصة عيدي الاستقلال والتحرير، مؤكدا انه مهما فعلنا فلن نستطيع رد الجميل للوطن الغالي.

وتوجه العيدان بالشكر والتقدير لإدارة برج التحرير على تفاعلهم مع هذا النشاط وموافقتهم على فتح الأبواب أمام الجمهور لمتابعة الحدث، والشكر أيضا موصول الى وزارة الصحة ممثلة بادارة الطوارئ الطبية، حيث تواجدت ادارة برج التحرير منذ الصباح الباكر بفريق عمل مكون من رئيس شعبة الأمن والسلامة صلاح المزيدي وزملائه فهد الحسيني وإبراهيم المطيري وحسن الرشيد وصالح الغضبان.

هذا وخضع العيدان قبل صعوده برج التحرير الى فحوصات طبية دقيقة في مستشفى الأميري لقياس معدلات التنفس والضغط، إذ جاءت النتائج كما طلبت إدارة الطوارئ الطبية بقياس ضغط العيدان قبل الصعود مباشرة ومرافقته أثناء الصعود حرصا منها على سلامته.