احتفلت قرية صباح الاحمد التراثية بالأعياد الوطنية التي تعيشها البلاد بإقامة فعاليات وأنشطة مميزة وسط حضور شعبي كبير من زوار القرية من الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.

وشهدت القرية التي تستضيف مهرجان الموروث الشعبي الخليجي برعاية أميرية سامية تقديم العديد من الفرق الشعبية فقرات فنية وفلوكلورية في ساحات القرية كما أقامت اللجنة المنظمة مسابقات للجمهور بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية المشاركة بالمهرجان وتم توزيع جوائز قيمة على المشاركين.

وأقام جناح الهيئة العامة للشباب مهرجانا للأعياد الوطنية بمشاركة وفود شبابية خليجية، كما اقامت المتاحف الخليجية في القرية العديد من الأنشطة والبرامج لمشاركة اشقائهم الكويتيين فرحتهم وسط تفاعل كبير من زوار القرية.

وأجرت اللجنة مسابقة خاصة في فنون الطبخ الكويتي والخليجي وخصصت هذا الاسبوع لطبخ «الكبسة السعودية» بوجود لجنة تحكيم متخصصة من ثلاثة من أمهر الطهاة وسط مشاركة قياسية من هواة الطبخ في الكويت والخليج.

وقال مدير القرية سيف الشلاحي في تصريح لـ «كونا» أمس ان اللجنة المشرفة على القرية سعت بهذه الانشطة الى اسعاد زوارها الذين توافدوا بأعداد كبيرة للاستمتاع بمرافق القرية، منوها بتعاون جميع الحضور مع المنظمين ما أسهم في نجاح الفعاليات.

وقال الشلاحي ان الانشطة والعروض التي اقيمت ركزت على ابراز التراث الكويتي والخليجي الأصيل وتأصيله في نفوس الشباب والاطفال لتعريفهم بحياة آبائهم وأجدادهم، مقدما شكره لجميع من شارك في تنظيم هذه الفعاليات، مثمنا رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد للمهرجان، ما يجسد دعم سموه المتواصل للموروث الشعبي، رافعا أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو وسمو ولي العهد والشعب الكويتي الكريم بحلول الأعياد الوطنية.