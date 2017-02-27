احتفلت مؤسسة الموانئ الكويتية بالعيد الوطني الـ 56 والذكرى الـ 26 ليوم التحرير بتنظيم عرض بحري في ميناء الشويخ بهذه المناسبة.

وقال مدير العمليات في الميناء الكابتن بدر العنزي لـ «كونا» إن العرض البحري أقيم بمشاركة تشكيلات من القطع البحرية «القاطرات» و«زوارق الإرشاد» و«زوارق الربط» وتضمن استعراضا مائيا رباعيا ودائريا مع استخدام مرشات المياه وإطلاق الصافرات ورفع أعلام الكويت تعبيرا عن هذه الفرحة الكبيرة.

وبهذه المناسبة أعرب العنزي باسم «الموانئ» الكويتية عن أسمى التهاني والتبريكات للقيادة السياسية والشعب الكويتي، وأطيب التمنيات للكويت بمزيد من التقدم والازدهار.