أشاد مدير ادارة الشباب والمتطوعين في جمعية الهلال الأحمر د.مساعد العنزي أمس بمشاركة المتطوعين والمتطوعات في فعاليات احتفالات الكويت بالأعياد الوطنية.

وقال العنزي في تصريح لـ «كونا» ان مشاركة الجمعية في الاحتفالات الوطنية تأتي إيمانا منها بالدور الاجتماعي التنموي والتفاعلي في دعم العمل التطوعي وترسيخ قيم المواطنة وأهمية دور الشباب في كل المجالات المجتمعية.

وأضاف أن الجمعية تسعى إلى تسخير كل الإمكانات والبرامج والفعاليات لخدمة الوطن وتمكين هؤلاء الشباب المتطوعين من بث الرسائل الإيجابية لكل المواطنين والمقيمين، مشيرا إلى مشاركة المتطوعين في معرض محافظة العاصمة وأبراج الكويت وقرية يوم البحار التراثية وهلا فبراير في شارع سالم المبارك.

وذكر أن مشاركة جمعية الهلال الأحمر في هذه الفعاليات تمثلت بإقامة جناح خاص لها تم فيه استقبال الزوار وتعريفهم بالجمعية ودورها في المجتمع وابرز الأنشطة التي تشرف عليها.

وقال ان المتطوعين في الجمعية حرصوا على استقطاب متطوعين جدد وتقديم استشارات حول العديد من الموضوعات الصحية والوقائية وإجراء فحوصات الضغط والسكر للجمهور.

وأشار إلى انه تم توزيع الهدايا التذكارية إضافة إلى التواصل مع العديد من ممثلي المؤسسات المشاركة للتعاون معهم في تنفيذ خطط وبرامج الجمعية وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية.

وذكر ان الجمعية حريصة على حضور مثل هذه الأنشطة والفعاليات وخصوصا في المناسبات الوطنية لبناء روح العمل التطوعي ومحبة هذا البلد المعطاء والعمل من أجله.

وأكد العنزي أن ترسيخ ثقافة العمل التطوعي يبدأ منذ المراحل السنية المبكرة وخاصة في المدارس، مشيدا بإدخال منهج التطوع ضمن المناهج الدراسية بهدف نشر هذه الثقافة في كل بيت ولدى كل أسرة.