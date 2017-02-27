تقدمت الحركة الدستورية الإسلامية بأسمى آيات التهنئة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي عهده الشيخ نواف الأحمد، والشعب الكويتي الكريم بمناسبة الأعياد الوطنية، متمنية للكويت الغالية الأمن والأمان ومزيدا من الاستقرار والازدهار.

واستذكرت الحركة في بيان لها بكل فخر واعتزاز تضحيات الشعب الكويتي بمختلف فئاته وطوائفه وما قاموا به في سبيل بناء وطنهم والحفاظ عليه والوقوف صفا واحد في مواجهة المخاطر والتحديات، مقدمين الغالي والنفيس لرفعته وسموه.

وأضافت أن تلك التضحيات تجلت في ملحمة الكويتيين الخالدة إبان الاحتلال الغادر من صمود ومقاومة وعمل متواصل ليتحقق تحرير الوطن بما قدمه شهداء الكويت الأبرار من جهاد وتضحية وبما سطره كل الكويتيين من ملاحم صمود وتضحيات كبيرة.

وزادت الحركة الدستورية أنها في هذه المناسبة الوطنية الغالية على نفوس الكويتيين، تدعو جموع الشعب الكويتي إلى مزيد من التكاتف والتعاضد والمحافظة على الوحدة الوطنية والمكتسبات الدستورية والسعي للعمل من أجل رفعة الوطن.

كما تدعو الحركة الدستورية الحكومة إلى الاستعجال في الانتهاء من الملفات العالقة التي تعكر صفو فرحة الكويتيين وفي مقدمتها إرجاع الجناسي المسحوبة لمستحقيها وعدم إخضاعها للمماحكات والصفقات السياسة. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه، وعاشت الكويت حرة وعزيزة.