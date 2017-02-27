كان يوما مفعما بالنصر والاعتزاز حين احتفلت الكويت في 27 فبراير عام 1992 بالذكرى الأولى للتحرير من الغزو العراقي الغاشم والذكرى الـ 31 للاستقلال وشهد ذلك اليوم رفع العلم على سارية ساحة العلم بحضور المغفور له بإذن الله سمو الأمير الوالد الشيخ سعد العبدالله طيب الله ثراه حين كان وليا للعهد ورئيسا لمجلس الوزراء وسط حضور رسمي وشعبي كبير.

وساحة العلم كما هو معروف هي المركز الرئيسي لإقامة الاحتفالات الوطنية وتقع قرب شارع الخليج العربي وفيها أطول سارية لعلم الكويت اذ يصل طولها إلى 36 مترا وتحتضن الساحة حاليا مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، الذي افتتحه صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في 31 أكتوبر الماضي.