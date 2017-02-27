أشاد عميد السلك الديبلوماسي سفيرنا لدى مملكة البحرين الشيخ عزام الصباح بالدور الوطني للقطاع الخاص الكويتي ومساهماته الفعالة بالمشاركة في المناسبات الوطنية الكويتية.

وقال الشيخ عزام في تصريح صحافي بمناسبة حضوره احتفالية أقامها مشروع «درة مارينا» بمناسبة العيد الوطني ان «القطاع الخاص الكويتي بدول مجلس التعاون الخليجي حريص على دعم الفعاليات الكويتية والأنشطة الخاصة المتعلقة باحتفالات الكويت الوطنية في الخارج»، معربا عن تقديره الكامل للقطاع الخاص على دعم هذه الفعاليات والأنشطة الوطنية.

وكان مشروع «درة مارينا» الذي يمثل احد المشروعات العقارية الكويتية في مملكة البحرين اقام امس الاول احتفالية بمناسبة العيد الوطني الكويتي حضرها الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض الشيخ خالد بن حمود آل خليفة ورئيس الاتحاد البحريني للرياضات البحرية الشيخ خليفة بن عبدالله آل خليفة وعدد من المواطنين البحرينيين والكويتيين.