مواطنون لـ «الأنباء»: الأعياد الوطنية خير دليل على وحدة وتكاتف وتلاحم الكويتيين في السراء والضراء

لميس بلال - باهي أبوالعلا

لليوم الثالث على التوالي، استمرت افراح الكويت، وتواصلت الاحتفالات بذكرى الأعياد الوطنية، حيث عمت الفرحة مختلف ارجاء البلاد، وتخلل الاحتفالات تنظيم الفعاليات المميزة والأنشطة والعروض العسكرية التي تترك انطباعا جميلا في ذاكرة الكويتيين وخصوصا المشاركة الواسعة لوحدات الجيش البرية والجوية والبحرية ووزارة الداخلية والحرس الوطني، كما توالت المسيرات على امتداد شارع الخليج العربي بحضور اعداد غفيرة من المواطنين والمقيمين وبمشاركات خليجية وعربية واسعة.

وعبّر عدد من المواطنين عن فرحتهم بالأعياد الوطنية وقال المواطن صالح الشهابي إن الأعياد الوطنية خير دليل على تلاحم الكويتيين والخروج للاحتفال تعبير عن مدى حب الوطن في قلب كل مواطن أو مقيم.

وأضاف الشهابي أن الكثيرين يخرجون للاحتفال في الأعياد تلبية لنداء الوطن وللتعبير عن أن تلك الذكرى ستبقى خالدة ومستمرة إلى ابد الآبدين.

من جانبه اكد المواطن طلال العيسى أن أجواء الاحتفالات هذا العام جميلة ويسودها العديد من الأشياء الرائعة حيث يخرج العديد من المواطنين هذا العام للشواء والاحتفال برش المياه حيث يعد شارع الخليج هو المكان الأشهر للاحتفال منذ سنوات طويلة ويستوعب العديد من السيارات لإضفاء جو من المرح والدعابة إضافة إلى التزين بأعلام الكويت وتشغيل الأغاني الوطنية مضيفا أن الفرحة لا تقتصر على احد بل تشمل الجميع صغارا وكبارا.

بدوره أوضح احمد الفزاع- وهو مقيم يمني في الكويت- أن الاحتفالات لا تقتصر على المواطنين فقط بل ان الجميع يشارك بها لما للكويت من فضل كبير على الجميع فهي أم تحتضن جميع من يعيش على ارضها ونحن نشعر أننا في وطننا الأم، لذلك وجب علينا المشاركة في الاحتفالات التي تشعرنا بان الكويت للجميع، مؤكدا ان الاحتفالات هذا العام تشهد زخما كبيرا حيث يشارك بها العديد من المقيمين والزائرين من دول مجلس التعاون الخليجي وهناك من جاؤوا من الإمارات والسعودية والبحرين للاحتفال مع أهل الكويت.

من ناحيته، اكد محمد الدوسري انه جاء من المملكة العربية السعودية للاحتفال مع الكويتيين بمناسبة الأعياد الوطنية، موضحا انه عادة ما يأتي سنويا لمشاركة أصدقائه الاحتفالات، لافتا الى أن الكويت والسعودية وطن واحد واحتفالات الكويت تمثل المملكة، وان الاحتفالات لها جو خاص يميزها من خلال المسيرات ومدى التقارب والتلاحم بين الجميع سائلا الله عز وجل أن يديم نعمة الأمن والاستقرار على الكويت وأهلها.

وفي السياق ذاته تقول اريج راشد: لم اجرؤ ان اعبر عن فرحتي على امتداد شارع الخليج خوفا من الازدحام ورش المياه وانما التزمت بالمكوث امام المنزل ومداعبة اطفال الفريج قائلة «الله يديم عزج يا كويتنا».

وعبرت مفاز تيفوني عن سعادتها بالأعياد الوطنية، مؤكدة انها استمتعت كثيرا بالعطلة كثيرا وشاركت بفعاليات وانشطة مختلفة مع عائلتها كان لها اثر جميل في نفسها.

وقالت دلال يوسف: شاركت في الاحتفالات ولكن كنت خائفة من رش المياه، منوهة إلى انه في بعض المناطق قام الأهالي واطفالهم بتوزيع المرطبات والتمر والقهوة على المارة وشاركوهم الاحتفال بطريقة جديدة ومميزة.

كما قام فريق «هايكنج الكويت» بالمشاركة في المسيرات من موقع الجزيرة الخضراء حتى ابراج الكويت، حيث قال رئيس الفريق عبدالهادي العجمي: تشرفنا مع اخواننا من دول مجلس التعاون الخليجي بالمشاركة في المسيرات والفعاليات على شارع الخليج تحت شعار «مصيرنا واحد».

من اجواء الاحتفالات

٭ تزينت ابراج الكويت التي تعد أحد أهم المعالم السياحية في البلاد بألوان العلم الوطني

٭ أقامت قرية صباح الأحمد التراثية العديد من الفعاليات والأنشطة المتميزة

٭ شاركت قرية يوم البحار المواطنين والمقيمين فرحة الأعياد الوطنية ببرامج ترفيهية متنوعة

٭ امتدت المسيرات على طول شارع الخليج والشاليهات بنيدر والنويصيب والخيران حيث علت الفرحة وجوه الجميع