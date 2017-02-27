تستضيف الكويت الثلاثاء والاربعاء المقبلين اجتماعات هيئة المكاتب الهندسية الاستشارية العربية التي يترأسها نائب رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية م.مازن الصانع، ويشارك في الاجتماعات وفود من نحو 10 دول عربية بالإضافة إلى الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب د.عادل الحديثي.

هذا، ورحب رئيس الهيئة م.الصانع بالوفود المشاركة وأمين عام الاتحاد، مؤكدا استكمال الاستعدادت لإنجاح أعمال الجمعية العمومية والهيئة التنفيذية للهيئة والتي ستعقد على مدار يومين في مقر اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية بالكويت.

وذكر الصانع في تصريح صحافي أن الهيئة ستعتمد خطة عملها للعام القادم، لافتا الى أن هذه الخطة تهدف الى دعم العمل العربي - الهندسي الاستشاري المشترك من خلال القرارات الفنية التي ستتخذها والعمل على تنفيذها، كما ستتابع إنجاز إصدار دليل المكاتب الهندسية والدور الاستشارية العربية بهدف وضع قاعدة بيانات شاملة عن قوانين وأنظمة مزاولة المهنة الهندسية في مختلف البلدان العربية، ما سيتيح لجميع الجهات المعنية بالعمل الهندسي الاطلاع عليها ومتابعة مستجداتها.

وأوضح أن الهيئة ستعمل على تنظيم مزاولة المهنة المهنة للمكاتب الهندسية العربية وتشجيع عملها في مختلف الدول العربية والقيام بدورها في مشاريع التنمية ونقل الخبرات الفنية الهندسية فيما بين الأطر العربية، لافتا الى بحث سبل اقامة شراكات هندسية خاصة تعمل على تفعيل خطط التنمية العربية وتساهم فيها.

واضاف الصانع أن اجتماعات الهيئة ستتابع تنفيذ توصيات المؤتمر الهندسي الاستشاري السادس الذي عقدته في بيروت وتضع آليات إضافية لتنفيذ المتبقي من هذه التوصيات.