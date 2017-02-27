الشعب ومؤسسات المجتمع المدني كانوا نجوم الاحتفالات الوطنية

شاركت جمعية المهندسين بالاحتفالات التي شهدتها البلاد خلال الأيام القليلة الماضية بمناسبة العيد الوطني الـ 56 وذكرى التحرير الـ 26، حيث قامت بتزيين مبناها الرئيسي المطل على شارع الخليج العربي بما يليق بهاتين المناسبتين العزيزتين على قلوب الكويتيين وأصدقائهم حول العالم، كما فتحت الجمعية أبواب جميع مرافقها لمرتادي شارع الخليج العربي المشاركين في المسيرات الاحتفالية التي شهدتها المناطق المحيطة بالجمعية.

رئيس الجمعية م.فيصل دويح العتل قال بهذه المناسبة: إننا نتقدم بخالص التهاني والتبريكات بهاتين المناسبتين العزيزتين على قلوب كل الكويتيين الى صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد الأمين والى الحكومة الرشيدة والى الشعب الكويتي الكريم والى كل من ساهم معنا في هذه الاحتفالات التي كرست تلاحم الشعب مع قيادته الكريمة، لافتا الى أن المسيرات والاحتفالات الشعبية والرسمية التي شهدناها في الكويت وخارجها جسدت على أرض الواقع الوحدة الوطنية التي ننشدها وقدمت مثالا يحتذى حول العالم في حب الوطن والولاء لقيادته الحكيمة.

وأضاف العتل: ونحن نحتفل بهاتين المناسبتين نقف موقف اجلال واحترام الى صاحب السمو الأمير بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لتولي سموه مقاليد الإمارة في الكويت، مؤكدا أن المهندسين في الكويت يجددون بهذه المناسبة مقولتهم التي أطلقوها قبل 11 عاما تأييدا ومباركة لسمو الأمير وهي «ايدنا وحدة وياك».

وزاد رئيس «المهندسين»: إن الشعب الكويتي الكريم ومؤسسات المجتمع المدني الكويتي كانوا بحق جميعا نجوم الاحتفالات بأعيادنا الوطنية، ويستحقون منا الثناء والاشادة على ما أبدوه من مشاريع وطنية عبروا فيها عن حبهم للوطن وولائهم لقيادتهم، لافتا الى الجهود الكبيرة التي قام بها رجال وزارة الداخلية خلال هذه الاحتفالات، والاستذكار الكبير ووقفات الاجلال والتكريم لتضحيات الشهداء ولمواقف الأباء والأجداد التي حافظت على هذا الوطن الغالي منذ نحو 400 عام.