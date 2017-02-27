دشّن فريق «تراحم» التطوعي التابع للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية الكويتية برنامجا تدريبيا يهدف إلى إعداد متخصصين في مجال الإغاثة النفسية للاجئين السوريين في الأردن.

وقال رئيس فريق «تراحم» ناصر البسام لـ «كونا» على هامش حفل أقيم في العاصمة عمان لتوزيع مساعدات على عدد من الأسر السورية إن مشروع البرنامج مخصص لإعداد 30 متدربا ومتدربة في مجال الإغاثة النفسية.

وأضاف البسام أن الفريق وضع خطة زمنية تمتد إلى خمسة أشهر لإعداد هؤلاء المتدربين الذين سيحصلون بعد إتمام البرنامج التدريبي على شهادة دولية معتمدة لتقديم الدعم النفسي اللازم للاجئين السوريين في الأردن.

وذكر أن الوفد الحالي للفريق يضم عشرة متطوعين كويتيين وثلاثة متخصصين في مجال الدعم النفسي للإشراف على البرنامج التدريبي وتقديم الاستشارات التدريبية والنفسية.

ولفت إلى أن أعضاء الفريق اختاروا زيارة الأردن في هذا الوقت الذي تحتفل فيه الكويت بالأعياد الوطنية لإدخال البهجة والفرحة على الأشقاء اللاجئين السوريين عبر تدشين البرنامج التدريبي وتوزيع المساعدات العينية والنقدية.