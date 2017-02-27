بشرى شعبان

استقبل مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة عبدالله المطوطح المقدم مايكل لانج والرائد شون براون ممثلين عن معسكر «عريفجان» للقوات الأميركية.

كما استقبل كلا من جايسون فيل من إدارة البحث الجنائي في الجيش الأميركي، وقد جرى اثناء اللقاء تناول العديد من المواضيع الخاصة بالعقود الحكومية وعمالة الشركات التي تقدم خدمات لوجستية للمعسكرات.

كما تم خلال اللقاء تقديم درع تذكارية من قبل إدارة المعسكر التي أكدت خلال اللقاء على الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للقوى العاملة في حماية العمالة من الاستغلال ومدى الحرص على التزام أصحاب الشركات بقانون العمل الكويتي، مشيرا إلى الجهود التي بذلها فريق التحقيق والتفتيش التابع للهيئة العامة للقوى العاملة أثناء متابعة شكوى من بعض العمالة التي تعمل في أحد المعسكرات، حيث ثمن للفريق سرعة الإنجاز والتعامل مع الشكوى.

من جانبه أكد المطوطح على أن القانون يطبق على الجميع دون استثناء وأن الكويت ترعى حقوق العمالة وتحافظ عليها.