العرادة: المؤتمر الدوري تأخر عن موعده لمدة تزيد على ١١ شهراً

أسامة أبوالسعود

كما انفردت «الأنباء» قبل أيام، دعا الاتحاد العام لعمال الكويت مؤتمره العام للانعقاد يوم الاثنين في 20/3/2017 تحت شعار «الحفاظ على الديموقراطية النقابية والالتزام باللوائح»، على ان يفتح باب الترشح لعضوية المجلس التنفيذي ابتداء من صباح اليوم الاثنين 27 فبراير حتى نهاية دوام يوم الاثنين 13 مارس المقبل، وقد وجهت الدعوة للمشاركة في هذا المؤتمر الى جميع النقابات الاعضاء في الاتحاد.

و أدلى سكرتير عام الاتحاد العام لعمال الكويت فراج العرادة بتصريح صحافي جاء فيه: جاء ذلك انطلاقا من الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاتحاد العام لعمال الكويت والحركة النقابية الكويتية عموما، بسبب تنفيذ حكم محكمة التمييز رقم 340 لسنة 2013 مدني 2/ الصادر بتاريخ 24/3/2015، وكذلك الحكم الصادر بالدعوى رقم 2863/2015 تجاري مدني كلي حكومة/ 19 الصادر في 22/12/2016.

وحيث اننا امام حالة خاصة لم يرد لها نصوص خاصة وواضحة في دستور الاتحاد، فالمؤتمر العام الدوري للاتحاد تأخر عن موعد انعقاده الدستوري المحدد في شهر ابريل، لمدة تزيد عن احد عشر شهرا، بسبب تنفيذ الاحكام المشار اليها اعلاه وتأثيرها على الحياة التنظيمية للحركة النقابية.

وتابع العرادة قائلا: «كما ان فترة انتهاء صلاحية المجلس التنفيذي الحالي محددة بتاريخ 24/3/2017 حسب شهادة لمن يهمه الامر الصادرة عن الهيئة العامة للقوى العاملة»، وهذا ما لم يرد له نص في الدستور ايضا.

لذا كان لا بد من الاحتكام الى المادة (24) من النظام الاساسي للمؤتمر التي تنص على ان يكون للمؤتمر العام السلطة النهائية في اتخاذ القرار فيما لم يرد بشأنه نص خاص في دستور الاتحاد.

وختم تصريحاته بالقول: وعلى هذا الاساس قرر الاتحاد دعوة المؤتمر العام للانعقاد يوم الاثنين 20/3/2017 ليكون سيد قراراته في هذا الشأن.