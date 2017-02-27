فرج ناصر

أكد مصدر مسؤول بوزارة الأشغال أن كلفة مشاريع الطرق للسنوات العشر المقبلة حتى عام 2025 تفوق المليارين ونصف المليار دينار، وهي ضمن مشاريع خطة التنمية، مضيفا أن هناك ما يقارب الـ 87 مشروعا متبقية وهي في مراحل الترسية والطرح والجاري تنفيذها وتصميمها وتجهيزها والانتهاء منها.

وقال: من ابرز هذه المشاريع هي البنية التحتية لمدينة جابر الأحمد، وجنوب السرة، وخدمات طريق جمال عبدالناصر، ومراحل من مشروع جسر الشيخ جابر، والطرق المستحدثة لمدينة الصبية، وجسور لطريق النويصيب، والطرق الإقليمية، وتطوير مدينة المطلاع السكنية، وخدمات مبنى المطار الجديد، وطريق العبدلي السريع، وتطوير صناعية النعايم، بالإضافة إلى تطوير الدائريين الثاني والسابع.

وأشار إلى أن هذه المشاريع تنفذ من قبل شركات عالمية وبالتضامن مع شركات ومكاتب استشارية محلية، مضيفا أن جميع هذه الشركات تم أخذ موافقاتها الفنية والقانونية من قبل ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية وكذلك وزارة المالية.