عبدالكريم العبدالله

يبدأ ديوان الخدمة المدنية قريبا مشروع «الخدمة الذاتية» الجديد بجميع وزارات ومؤسسات الدولة. ويهدف المشروع الى تقديم خدمة «آلية» لموظفي الدولة لإصدار شهادات «لمن يهمه الامر - استمرارية راتب - شهادة راتب.. إلخ».

حيث سيمكن الموظف من الحصول على الشهادات والمعاملات الخاصة به «آليا»، وبصورة مبسطة وسهلة عن طريق «أجهزة آلية» (أكشاك) ستوضع بالوزارات.

وستخرج الشهادة من الجهاز معتمدة بشكل رسمي لاستخدامها في المعاملات الرسمية حسب طلب وحاجة الموظف.

واختار الديوان وزارة الصحة كأول جهة ليطبق فيها المشروع الجديد. وستعقد اجتماعات مكثفة بين الديوان و «الصحة» للتنسيق حول آلية تطبيق المشروع في، ومن ثم تعميمه على بقية الجهات الحكومية.