تعيين مدير عام لـ«الطرق» وأمين للجامعة قريباً

ملف «الكويتية» مازال على طاولة «الاقتصادية الوزارية»￼

«الأنباء» خاص

علمت «الأنباء» أن مجلس الوزراء في اجتماعه غدا برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك سيبحث تقريرا حول إغلاق نقعة الشملان اعتبارا من أبريل المقبل وإعادة تأهيلها وتحويلها إلى مرفق تراثي، وإعادة تأهيل نقعة الفنطاس لتسهيل عمل الصيادين.

وقالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» إن إغلاق نقعة الشملان يأتي تنفيذا لقرار صادر من مجلس الوزراء في العام 2004 بإغلاق جميع النقعات البحرية الواقعة داخل جون الكويت.

وثمنت مصادر في اتحاد صيادي الأسماك تفهم وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح احتياجات الصيادين المتمثلة في تكليف البلدية توفير البديل المناسب لنقل اللنجات والطراريد الموجودة بنقعة الشملان إلى موقع آخر خارج جون الكويت، مشيرة إلى أن التقرير المرفوع إلى المجلس بإغلاق نقعة الشملان جاء عقب رصد مخالفات بيئية عديدة.

هذا، ومن المتوقع متابعة المجلس تطورات الأوضاع في وزارة الصحة للتوصل إلى معالجة متفق عليها بعيدا عن لغة التصعيد والتهديد. وحول حسم الخطوط الجوية الكويتية شركة ام ناقلا وطنيا، علمت «الأنباء» أيضا أن ملف الخطوط الجوية الكويتية مازال تحت الدراسة في اللجنة الاقتصادية الوزارية.

وردا على سؤال حول إنجاز اللوائح التنفيذية للقوانين، قالت مصادر مطلعة: سيعتمد مجلس الوزراء اللوائح المحالة من إدارة الفتوى والتشريع ولن يكون هناك أي تأخير نظرا لتعاون إدارة الفتوى.

وبالنسبة إلى توقيت تعيين مدير عام للهيئة العامة للطرق بعد إنجاز مقابلات المرشحين للمنصب، وكذلك أمين عام لجامعة الكويت، أفادت المصادر بأنه حسب المعلومات المتوافرة سيتم في القريب إصدار مشاريع المراسيم الخاصة بأغلب المناصب الشاغرة.

وحول مطالبة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب لرئيس ونائب رئيس ومجلس أمناء هيئة مكافحة الفساد بتقديم استقالتهم، أجابت المصادر: تنتهي المهلة الممنوحة لهم بحسب تصريح الوزير العزب اليوم الاثنين وبعدها لكل حادث حديث، وهذا يؤكد أن مجلس الوزراء أعطى الفرصة الكاملة لهم للدفاع عما رفع إلى المجلس، مطالبا بإقالتهم، وقد جاء تقرير لجنة تقصي الحقائق القضائية ليؤكد مضمون التقرير.