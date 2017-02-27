الهاجرى الحفاظ على التراث الثقافي العربي وحمايته من الأفكار المتطرفة والتنظيمات الارهابية .

الدويش الوطن العربي والشرق الادنى القديم هما أساس الحضارات القديمة





القاهره - هناء السيد



استعرض مستشار الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب نائب رئيس الجمعية العامة لصون التراث الثقافي غير المادي في منظمة (اليونسكو) الدكتور وليد السيف التراث الثقافي غير المادي لدوله الكويت لتعريف الدول العربية بعمق التراث الثقافي لدولة الكويت. وذلك خلال احتفاليه " يوم التراث الثقافى العربى " الذى اختتم فعالياته بجامعه الدول العربيه بحضور نائب الامين العام للجامعه احمد بن حلى ووزيرا الثقافه والاوقاف بمصر

واشار السيف الى ان عناصر التراث الثقافي لدولة الكويت خاصة ما يتعلق بالعادات والفنون الشعبية والحرف وبعض رموز الكويت وأبرزهم صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أول من أسس لجنة حكومية في الوطن العربي لصون التراث الثقافي

وذكر بنود اتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) للحفاظ على التراث

وقال ان هناك عناصر تراثية مشتركة ما بين الدول العربية هي التي توحد ولا تفرق الشعوب العربية داعيا الى ضرورة الاهتمام بهذا الشأن.

ومن جانبه قال مدير ادارة الثقافة بالجامعة العربية الدكتور محمد سعد الهاجري أن الاحتفال بيوم التراث العربي جاء تنفيذا لقرار مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري مارس 2016 .



وأوضح أن مجلس الجامعة العربية خصص هذا اليوم للحفاظ على التراث العربي والأثار العربية من التطرف والجماعات الارهابية التي دمرت المتاحف والاثار وطمست الهوية العربية

من جهته قال مدير ادارة الاثار والمتاحف في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الدكتور سلطان الدويش ان وفد دولة الكويت المشارك في الاحتفال تناول آخر الاكتشافات الأثرية في دولة الكويت.



وأشار الدويش الى أن دولة الكويت بها مواقع أثرية تعود لحقب ما قبل التاريخ مشيرا الى موقع (بحر واحد) وهو من أهم المواقع في الشرق الادنى القديم حيث يمثل بداية استيطان الانسان على أرض الخليج بالإضافة الى بداية صناعة الفخار والخرز واستخدام القوارب البحرية.



وأكد أن تلك الاكتشافات ستعيد كتابة تاريخ المنطقة معتبرا هذا الموقع "الاساس لحضارة العبيد التي تعود الى ثمانية آلاف عام ".

وأشار الى أهمية الاحتفالية في القاء الضوء على التراث الثقافي العربي مبينا أن الوطن العربي والشرق الادنى القديم هما أساس الحضارات القديمة ومن هذه الارض انطلقت التجارة القديمة وبدأ الاستيطان خاصة في بلاد النيل وبلاد الرافدين والجزيرة العربية وأرض الخليج .

واستنكر الدويش تعرض اثار بعض الدول العربية كبلاد الشام والعراق الى السرقة والتخريب داعيا الى ضرورة حماية التراث الثقافي العربي.

واقام الاتحاد الوطنى لطلبه الكويت فرع مصر جناح استعرض فيه جزء من التراث الكويتى