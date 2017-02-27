كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن تحقيق العديد من الإنجازات بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير والتي أسفرت عن رفع 3831 درب من المخلفات وتحصيل رسوم بلغ اجماليها 43410 د.ك إلى جانب رفع وإزالة 2191 إعلان من الشوارع والميادين .



ومن جانبها أوضحت مديرة فرع بلدية محافظة مبارك الكبير م. سامية العنزي عن قيام إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية من قبل مراقبتيها ( الأغذية والأسواق – المحلات والإعلانات ) برفع وإزالة ( 1826 إعلان من الشوارع والميادين إلى جانب مصادرة وإتلاف 132 كيلو من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمـي ، بالإضافة إلى الكشــــف علــــــــى 352 محل وتحرير عدد 76 مخالفة ، فيما بلغ عدد العينات التي تم إرسالها لمختبرات وزارة الصحة 862 عينة ، فيما بلغ إجمالي الشهادات التي تم تصديرها 1176 شهادة ، و 560 طلب نتيجة فحص مختبر ، بالإضافة إلى غلق 3 محال ومخالفة 29 محل ، إلى جانب 70 محل أعطيت لهم مخالفة اشتراطات صحية و أمر صلح ، فيما بلغت إيرادات الإدارة لشهر يناير 17360 د.ك .

وبينت العنزي بأن فريق الطوارئ بالمحافظة قام برفع 365 إعلان مختلف الأحجام وتحرير 43 مخالفة ، إلى جانب توجيه 95 إنذار تعدي على أملاك الدولة ، إلى جانب مصادرة وإتلاف 1578 كيلو من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي ، وعدد 15 محاضر وإنذارات سلامة ، عدد 10 مخالفات تشغيل عمال بدون الحصول على شهادة صحية ، و 9 مخالفات للعمل قبل الحصول على شهادة صحية ، و 3 مخالفات فتح محل بدون ترخيص و إضافة إعلان بدون ترخيص ، عدد 4 مخالفات لفتح محل بترخيص صحي منتهي وفتح محل قبل الحصول على موافقة البلدية ، عدد 6 مخالفات انتهاء ترخيص إعلان ، عدد 5 إقامة إعلان بدون ترخيص وعدم صيانة الإعلان ، عدد 3 مخالفات تداول مواد غذائية تالفة وضارة بصحة الإنسان ، و 3 مخالفات عدم وضع الترخيص في مكان بارز ، فيما بلغ عدد المحلات التي تم إغلاقها 2 ، وبلغ عدد الملصقات 8 ، وعدد تعهدات النظافة 5 ، وعدد إنذارات النظافة بلغت 4 ، وعدد 3 إقرار إتلاف ، وغلق محل واحد ، إلى جانب وضع عدد 5 ملصقات على السيارات والمنشئات ، فيما بلغ عدد الشكاوي المتلقاه على الخط الساخن 45 شكوى .



وكشفت العنزي بأن إدارة تراخيص خدمات البلدية قامت بإصدار وتجديد 385 ترخيص برسوم بلغ إجماليها 14738 د.ك ، من قبل مراقبتي التراخيص الصحية وتراخيص الإعلانات ، حيث مراقبة التراخيص الصحية بإصدار 38 ترخيص صحي جديد ، تجديد 20 ترخيص صحي ، و2 ترخيص صحي بدل فاقد، ، إصدار 23 ترخيص جديد لمركبات نقل مواد غذائية ، وتجديد 159 ، ترخيص مركبة نقل مواد غذائية ، فيما قامت مراقبة تراخيص الإعلانات بإصدار 55 ترخيص إعلان وتجديد 30 إعلان ، فيما بلغ عدد الإعلانات التي تم إصدارها للمركبات 9 تراخيص جديدة وتجديد 46 ترخيص إعلان للمركبات ، وإصدار رخصة إعلان مؤقت ، تجديد إعلان استدلالي .

وتابعت العنزي بأن إدارة النظافة وإشغالات الطرق قامت برفع 22 سيارة مهملة إلى جانب وضع 381 ملصق ، والإفراج عن 18 سيارات من موقع الحجز ، بالإضافة إلى رفع 1395 درب من المخلفات العضويـــــــــة ، و 1246 درب من السكراب والأشجار ، 1167 درب من النفايات الإنشائية والأنقاض وعدد ( 23 ) درب من المخلفات السائلة ، فيما بلغ عدد المخالفات التي تم تحريرها ( 37 ) مخالفة اشتملت على مخالفة باعة متجولين وقانون 9 / 87 ، إشغالات طرق ، نظافة عامة والصلح في 23 مخالفة ، واصدرا تجديد ترخيص مطعم جديد ، و 4 تجديد ترخيص لمحل بنشر وتصليح سيارات ، وتجديد ترخيص لمكتب بيع وشراء السيارات ، وتجديد ترخيص لمكاتب بيع وشراء و تأجير السيارات ، وترخيص لمواد بناء ، و تجديد ترخيص مواد بناء ، فيما بلغ إجمالي الرسوم التي تم تحصيلها 3842 د.ك اشتملت على 1255 د.ك رسوم مخالفات ، ورسوم 2587 د.ك.



وتابعت العنزي تصريحها الصحفي بأن إدارة السلامة بفرع بلدية المحافظة قامت بإصدار تراخيص جديدة واستلام كفالات سكن خاص وإفراج عن كفالات وإصدار شهادات سلامة بلغ اجماليها 453 من قبل مراقبتي أعمال السلامة وتراخيص السلامة ، اشتملت على 65 ترخيص سكن خاص جديد وتجديد 4 تراخيص سكن خاص ، 73 استلام كفالة سكن خاص ، و 15 إفراج كفالة سكن خاص ، 4 تراخيص جديدة سلامة ، و2 ترخيص سلامة صناعي جديد ، وجديد ترخيص سلامة حكومي ، وتجديد ترخيص سلامة آخر ، و 3 تجديد ترخيص سلامة صناعي ، و 2تجديد ترخيص سلامة استثماري ، و 4 تراخيص تشوين استثماري جديد ، و 3 تراخيص تشوين صناعي جديد ، وتجديد ترخيص تشوين حكومي ، و 2 تجديد ترخيص تشوين استثماري ، و3 تجديد ترخيص تشوين صناعي ، عدد (تجديد ترخيص تشوين سكن خاص ، وتم استلام عدد (65) كفالة مصرفية للسكن الخاص ، عدد (8) استلام كفالة مصرفية استثماري ، عدد (4) استلام كفالة مصرفية صناعي ، عدد (34) إفراج عن كفالة مصرفية للسكن الخاص ، عدد (3) إفراج عن كفالة مصرفية استثماري ، عدد (2) تقارير حوادث ، عدد (3) أوامر عمل طرق ( أرصفة ) جديد ، وعدد (1) إلغاء تصنيف ، وعدد (1) أملاك دولة ، كما أنه تم إصدار (123) شهادة سلامة للسكن الخاص ، عدد (4) شهادة سلامة استثماري ، وتم توجيه (31) تنبيه سكن خاص ، عدد (4) تنبيه استثماري ، عدد (15) تنبيه صناعي ، وعدد (1) تنبيه حكومي ، وعدد (13) تنبيه حرفي ، فيما تم إعداد (15) تقرير فني ، وعدد (2) مخالفة للسكن الخاص والصناعي ، عدد (2) شكوى للسكن الخاص ، وعدد (12) تقرير مساح ، فيما بلغت الرسوم المحصلة للإدارة (1000) د.ك .



واختتمت العنزي تصريحها الصحفي بأن إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية قامت بإصدار وإنهاء (1337) معاملة خلال شهر يناير حيث اشتملت على إصدار عدد (647) شهادة أوصاف ، عدد (69) استلام حدود ، عدد (65) إنهاء إشراف ، (81) توكيل مقاول ، (88) إيصال تيار كهربائي ، عدد (8) تقوية تيار كهربائي ، عدد (81) تعهد إشراف ، عدد (79) طلب إضافة بناء ، عدد (4) ترخيص جديد ، عدد (7) تجديد رخصة ، عدد (2) تعديل رخصة ، عدد (2) تحديد الرخص الزراعية والمظلات ، عدد (4) ترخيص جديد ، عدد ( 25 ) إنذار ، عدد (5) شكوى ، عدد ( 15 ) تقرير ، عدد (4) ترخيص حضانة ، عدد (59) الكشف على محال تجارية ، عدد (6) بيان عدم تجاوز حدود ، عدد (1) ترميم عام للعقار ، عدد (3) تعهد إشراف هدم ، عدد (3) مطابقة مخطط ، عدد (72) كتاب لوزارة الأشغال (صرف صحي ) ، عدد (2) تحديد مواقف سيارات ، عدد (1) ايصال خط هاتف ، عدد (4) كتب تحديد مساحة ، فيما بلغت الرسوم المحصلة للإدارة 6470 د.ك.



ودعت إدارة العلاقات العامة أصحاب المحلات والمطاعم ومنافذ تداول الأغذية بضرورة التعاون مع مفتشي البلدية خلال الحملات الميدانية التي تنفذها الأجهزة الرقابية بجميع المحافظات والتقيد بأنظمة وقوانين البلدية تجنبا للمساءلة القانونية ، مشيرة إلى أن الحملات التفتيشية الميدانية مستمرة ضمن برنامجها الفعال على مختلف المنشئات والمخازن الغذائية والمطابخ المركزية ، لافتة إلى أن في حال وجود أي شكوى تتعلق بالمجال البلدي بعدم التردد في الاتصـــال على الخـــط الساخـــــــــن ( 1844448 ) أو عبر مواقع التواصل الإجتماعي @KUMKUW .