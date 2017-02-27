تسلم بيت الزكاة زكاة جمعية الشامية والشويخ التعاونية عن عام 2015 والبالغ قدرها ( 115,000 د.ك – مائة وخمسة عشر ألف دينار).

وقد زار وفد من بيت الزكاة مقر الجمعية ضم كل من مراقب خدمات المتبرعين في بيت الزكاة جاسم محمد الشيخ، ومراقب شئون المراكز الإيرادية عبداللطيف البصيري، والمدير في مكتب المدير العام عبدالله الحيدر، وموظف بيت الزكاة ناصر سعد الحمضان.

وكان في استقباله كل من رئيس مجلس إدارة الجمعية صلاح اللهو، ونائب رئيس مجلس الإدارة طلال اللحدان وعضوا مجلس الإدارة مشعل العنزى، وصالح الذياب، ومدير عام الجمعية جمال الطراروة.وقد شهدت الزيارة ترحيب مسؤولي جمعية الشامية والشويخ التعاونية بوفد بيت الزكاة، معربين عن اعتزازهم وتقديرهم بالدور البنّاء الذي يقوم به البيت في خدمة فريضة الزكاة وتفعيل دورها في المجتمع، من خلال عطائه المشهود لإحداث التنمية المجتمعية، داعين للبيت بدوام التوفيق والسداد.



وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية صلاح اللهو، إن دعم الجمعية لبيت الزكاة يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الجمعية لخدمة الوطن والمواطنين، والمساهمة في دفع مسيرة التقدم والبناء للمجتمع الكويتي، التي من شأنها دعم وتفعيل مسيرة العمل الخيري في المجتمع.



من جهته أعرب مراقب خدمات المتبرعين في بيت الزكاة جاسم محمد الشيخ عن بالغ شكره وتقديره لجمعية الشامية والشويخ التعاونية على دعمها للبيت بإخراج زكواتها.وفي ختام الزيارة قدم الشيخ لرئيس مجلس إدارة جمعية الشامية والشويخ التعاونية هدية تذكارية نيابة عن بيت الزكاة؛ تقديراً لدور الجمعية ومساهمتها في أداء زكاتها لدعم بيت الزكاة ومشاريعه الخيرية.