هنأ سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد المواطنين والمقيمين على أرض الكويت الطيبة بالذكرى السادسة والخمسين للعيد الوطني والذكرى السادسة والعشرين ليوم التحرير، مقدراً ما أبداه المواطنون والمقيمون من مظاهر الفرحة بهاتين المناسبتين الوطنيتين العزيزتين عبر مشاركتهم الفعالة والتي تميزت بسلوك حضاري.

وأشاد سموه بالجهود الكبيرة المبذولة من وسائل الإعلام الرسمي والخاص والجهات الأمنية بوزارة الداخلية ووزارة الدفاع والحرس الوطني وكل الجهات المشاركة من أجل التحضير والإعداد لهذه الاحتفالات الوطنية. مستذكرا شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بدمائهم الزكية دفاعا عن الوطن الغالي والذود عنه، وسائلا المولى تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.

كما وجه سمو ولي العهد تحية شكر وتقدير إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قيادة وشعبا على مشاركتهم دولة الكويت أفراحها واحتفالاتها الوطنية، متمنيا لدول المجلس وشعوبها كل التقدم والازدهار، وداعياً المولى عز وجل أن يحفظ الوطن العزيز الكويت ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد أمير البلاد المفدى ذخرا للبلاد وقائدا للعمل الإنساني.