تنسيق الألوان والرسومات يوصل الفكرة المطلوبة للتصميم

تأثرت بـ «فالنتينو» وصممت مؤخراً للفنانة أحلام 5 إطلالات ظهرت بها في «أراب آيدول»

المرأة الكويتية من أكثر النساء تميزاً ومتابعة للموضة





لميس بلال

«ورشة العمل مع المصمم حسين بظاظا، هي ليست المرة الأولى لنا في الكويت، فبناء على طلب الجمهور تمت تلبية الدعوة لورشة العمل لمشاركة تجربته مع الحضور خصوصا ان مصمم الأزياء اللبناني حسين بظاظا أثبت مكانته الرفيعة في عالم الموضة بما يقدمه من مجموعات أزيائه الأنيقة والفاخرة، والتي يستخدم فيها أجود الأقمشة وأروع التصاميم وأرقاها».

هذا ما قاله المؤسس لـ The AGENDA Beirut طوني أبو غزالة مع شريكته كريستين أسمر في حديثه إلى «الأنباء» على هامش ورشة العمل التي عقدت بعنوان «عالم الموضة والأزياء»، بتنظيم من أكاديمية The AGENDA Beirut في «جي دبليو ماريوت»، مشيرا إلى أن هناك العديد من الورش التي ستتم إقامتها في المستقبل، لاسيما حول فن المكياج، حسب اهتمام المتابعين.

من جانبه، قال المصمم حسين ان الكويت من اهم البلدان له في الشرق الأوسط، لافتا إلى أن الورشة تخللها شرح لكيفية عمل الكولكشن من الألف إلى الياء متضمنة اختيار جمع الألوان والخامات وحتى القصة التي تبنى عليها التشكيلة المختار طرحها، كما في مجموعته الهوت كوتور لخريف 2017، حيث استوحى مجموعته من قصة صوفيا الخيميائية إحدى أساطير العصور الوسطى، التي تحكي قصة صوفيا التي أصبحت فيما بعد من الآلهة حينما اكتشفت إكسير الحياة الأبدية، وهذه المجموعة تروي رحلتها الساحرة والخيالية.

وتحدث بظاظا عن التشكيلة القادمة والتي استوحى قصتها من فتاة اسمها اكاني مات أهلها بالحرب وهي الوحيدة التي بقيت على قيد الحياة لتتعلم كل طرق السحر والشعوذة لتنتقم ممن قتل عائلتها.

وتطرق إلى كيفية تنسيق القماش مع بعضه بعضا والألوان والرسم البدائي لإيصال الفكرة المطلوبة والوسائل الأخرى لتوصيل الفكرة المطلوبة للتصميم، مضيفا أن هناك نقاطا يجب أن يحترمها المصمم وأن يضعها في عين الاعتبار حتى ولو عمل بحسب طلب الزبون ودون حرية كاملة.

وعن المصممين العالميين الذين يتأثر بهم، قال بظاظا إنه تأثر بـ «فالنتينو»، وقد صمم مؤخرا لفنانة العرب أحلام بخمسة إطلالات ظهرت بها في البرنامج الشهير «أراب آيدول».

وأضاف: «كنت أحلم بالتصميم للملكة رانيا وقد حققت حلمي وأحب أن أبقى أصمم لها من كثر حبي لها، مضيفا أن المرأة الكويتية من أكثر النساء التي تتميز بالاستايل المميز ولها بصمة وطابع كما أنها متابعة للموضة».