بورسلي: الرياضية تساعد ذوي الإعاقة على تنمية قدراتهم البدنية والعقلية

كريم طارق

تشارك الجمعية الكويتية لأولياء أمور المعاقين في فعاليات «مباريات الشعلة الودية 5» والتي ينظمها مركز العون - جدة - بالمملكة العربية السعودية، وذلك بوفد يتضمن 21 شخصا من أبناء ذوي الإعاقة الذهنية ومرافقيهم لتمثيل الكويت في هذه الفعالية التي ستنطلق صباح اليوم وإلى الخميس 2 مارس 2017، وذلك بدعوة كريمة من مدير مركز العون وعضو مجلس الأمناء مها الجفالي.



وتهدف مشاركة الجمعية إلى تسليط الضوء على المهارات والقدرات الرياضية للأشخاص ذوي الإعاقة والتأكيد على الدور المنوط بالجمعية في توعية الأبناء ومد جسور التعاون بين جمعيات النفع العام العاملة في مجال الإعاقة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات فيما بينهم للارتقاء بالخدمات المقدمة لتلك الفئة والتعرف على آخر المستجدات في مجال الإعاقة.

وعلى هامش مغادرة الوفد من مطار الكويت الدولي للمشاركة في تلك الفعاليات، أكدت رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لأولياء أمور المعاقين ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الخليجية للإعاقة رحاب بورسلي أن الجمعية أخذت على عاتقها مهمة قيام أبنائها من ذوي الإعاقة بممارسة حقهم في الرياضة وذلك إيماننا من الجمعية بأهمية الرياضة، من خلال تنظيم الدورات والأنشطة الرياضية التي تعمل على استعادة توازنهم الجسدي والمعنوي وتنمية قدراتهم البدنية والعقلية.

كما أشادت بجهود مركز عون برئاسة مها الجفالي لحرصهم الدائم على استمرار تنظيم هذه المناسبة وتطويرها مما جعلها من المناسبات المهمة التي تحرص الجمعية على المشاركة فيها، مؤكدة أن مشاركة الجمعية الكويتية في هذا المهرجان الرياضي تأتي بهدف تبادل الخبرات والمشاركات الإيجابية لأبنائنا من ذوي الإعاقات الذهنية.

من جانبها، أكدت عضو الجمعية هناء الزواري وولي أمر الطالب محمد حجي أن مشاركة أبنائنا من ذوي الإعاقة في هذا المهرجان تعد بمنزلة فرصة جيدة لإثبات أنفسهم أمام المجتمع ليؤكدوا على دورهم في بنائه وقدرتهم على العطاء والمشاركة والعطاء، مشيرة إلى أن هذه المشاركة هي إضافة جديدة في طريق دمجهم المجتمعي ودليل على وعي المجتمع بهذه الفئة.

وفي السياق ذاته أشارت عضو الجمعية قسيمة الموسوي وولي أمر الطالب حسن جابر إلى حرص الجمعية على المشاركة في مثل هذه الفعاليات، لما للرياضة من دور إيجابي ينعكس على جميع الجوانب الخاصة بفئة ذوي الإعاقة، مؤكدة أن تلك المشاركات تحقق مدى الاستفادة منها والتي تتمثل في احتكاك الأبناء مع المشاركين من الدول الأخرى مما يعزز ثقتهم في أنفسهم ويعزز قدرتهم على الاعتماد على أنفسهم.