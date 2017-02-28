صرح رئيس مجلس إدارة جمعية إشبيلية التعاونية بسام المطيري بأن الأعياد الوطنية لها الأثر الكبير في احياء الروح الوطنية لدى أبناء الكويت وتقوية لحمتهم ووحدتهم.

وتقدم المطيري، على هامش احتفال الجمعية بمناسبة الأعياد الوطنية، بالتهنئة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بهذه المناسبة التي تتزامن مع مرور الذكرى 11 على توليه حكم البلاد وتسلمه مقاليد الحكم، كما هنأ سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وحكومة وشعب الكويت بهذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع.

من جانبه، أشاد مدير إدارة الأنشطة الترويحية بوزارة الدولة لشؤون الشباب عبدالله العدواني بالتنظيم الرائع لهذه المناسبة الوطنية والتي تعني الكثير لأهل الكويت، شاكرا مجلس ادارة جمعية اشبيلية تنظيمه لهذه الفعالية، داعيا أن يحفظ الله الكويت وحكومتها وشعبها من كل مكروه.

وصرح نائب رئيس مجلس ادارة الجمعية سعد المطيري بأن مثل هذه الاحتفالات تضفي لمسة وطنية ونستذكر الدور البطولي لشهدائنا واسرانا، داعيا من الله ان يرحمهم ويتقبلهم مع الشهداء.

بدوره، قال أمين الصندوق علي البطحاني ان الجمعية حرصت على مشاركة أهالي منطقة اشبيلية فرحتهم بهذه المناسبة وقامت بتنظيم حفلها في اجواء مفتوحة بعيدا عن الأجواء المغلقة، ودعت الى حفلها مقدم البرامج المشهور بسام البارود بالإضافة إلى الوجبات الغذائية والمياه والعصائر والألعاب وتوزيع الهدايا والأعلام على الحضور، بالاضافة إلى العديد من الفقرات للأطفال والرسم على الوجوه لمساهمي وسكان منطقة اشبيلية.

أما أمين السر سعد محمد الرشيدي فوعد بتقديم كل الخدمات الاجتماعية لأهالي المنطقة، مؤكدا ان الجمعية ستحرص سنويا على التميز في احتفالاتها الوطنية ليستمتع أهالي المنطقة بحفلات جمعيتهم التي تتميز بتقديم كل ما هو جديد من باب مسؤوليتها الاجتماعية.