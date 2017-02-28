محمد راتب

أكد رئيس جمعية هدية التعاونية فايز المطيري ان «المهرجان الرياضي 3» الذي جرى تنظيمه تحت رعاية الجمعية في مدرسة عبدالرحمن بن ابي بكر المتوسطة ـ بنين يأتي في اطار الجهود المبذولة لدعم الشباب والاهتمام بتطوير الكفاءات وتحسين الاوضاع الصحية والدفع نحو ممارسة العديد من الرياضات لتحقيق الصحة البدنية.

جاء ذلك على هامش ختام سباق الدراجات الهوائية وماراثون الجري الذي جرى تنظيمه في منطقة هدية بحضور اعضاء مجلس ادارة الجمعية ومدير الشؤون التعليمية في منطقة الاحمدي التعليمية عادل الراشد والموجه الفني الاول للتربية البدنية علي كرم والموجه الفني للتربية البدنية جعفر نجف.

وذكر المطيري ان جمعية هدية مستمرة في نجاحاتها وعطاءاتها ودعمها لمختلف المبادرات الشبابية والمدرسية وجمعيات المجتمع المدني، موضحا ان السنوات الاربع الماضية في تاريخ الجمعية حافلة بالعطاءات والانجازات وهي مستمرة في هذا النهج التطويري والانفتاح على المساهمين ودعم الأنشطة المختلفة.

بدوره، قال مدير الشؤون التعليمية في منطقة الأحمدي عادل الراشد ان «المهرجان الرياضي 3» حدث بارز نحرص عليه لبث روح التعاون بين الطلبة والادارة والمجتمع الخارجي، حيث يقوم الموجه الفني الاول بالمتابعة مع الموجهين في المدارس لتحفيز اطلاق مثل هذه الانشطة المميزة، فالرياضة روح الحياة، متقدما بالشكر للقائمين على جمعية هدية لاستمرارهم في الدعم للعام الثالث على التوالي.



وفي الختام تم تكريم رئيس جمعية هدية التعاونية فايز المطيري والفائزين في سباق الدراجات وماراثون الجري.