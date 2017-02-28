أكد المدير العام للهيئة العامة للشباب عبدالرحمن المطيري الاهتمام الكبير الذي توليه الهيئة ببرنامج «مكارم» التربوي الهادف إلى تعزيز القيم والأخلاق الحميدة للطلبة من 5 إلى 11 سنة واكتشاف المتميزين منهم وجعلهم قدوة في المدارس.

وقال المطيري الذي يرأس اللجنة الاستشارية للبرنامج في تصريح صحافي أمس بمناسبة انطلاق البرنامج في مرحلته الأولى ويقام بالتعاون مع جهات حكومية راعية للشباب، إن البرنامج سيتضمن عقد مجموعة من البرامج التي تهدف إلى خلق مساحة رحبة لتعزيز القيم لدى هؤلاء الطلبة والنابعة من الدين الإسلامي الحنيف والعادات والتقاليد الأصيلة.

وأضاف أن انطلاق البرنامج سيكون من مدارس محافظة الجهراء ويستهدف منتسبي مرحلتي رياض الأطفال والابتدائية، آملا أن يشكل البرنامج إضافة مهمة لهذه الفئة العمرية لصقل شخصيتهم وجعلها أكثر توازنا وحكمة وإقبالا على الإنتاجية والعمل لاسيما أن هذه المرحلة العمرية تشهد تشكيل شخصية الفرد في حياته.

وأشاد بجهود شركاء الهيئة في البرنامج وفي مقدمتهم وزارة التربية ومحافظة الجهراء حيث كان لتعاونهم البناء جميعا دور مهم في الإعداد الجيد للبرنامج لتحقيق أهدافه المرسومة وفق خطوات مدروسة.

وأعرب المطيري عن الشكر لمحافظ الجهراء الفريق متقاعد فهد الأمير والوكيل المساعد لقطاع التعليم العام بوزارة التربية فاطمة الكندري على دعمهما الكبير للبرنامج.

من جانبها، أفادت المشرف العام على مشروع «مكارم» رابعة القناعي بأنه تمت إقامة ورشة تعريفية بالبرنامج الذي يتضمن خمسة مشاريع تربوية مشيرة إلى أنه سيتم تنفيذ مشروعين منها في الفترة الحالية وهناك أيضا مشروع اكتشاف المواهب ومشروع الطلائع.



وقالت القناعي في تصريح صحافي مماثل إن الورشة التي قدمت من د.معصومة المطيري ود.فيولا الببلاوي من جامعة الكويت شهدت حضور 86 معلمة واختصاصية اجتماعية من العاملات بمدارس ورياض منطقة الجهراء التعليمية خصوصا بتطبيق مقياس رواد الطلائع وهو أحد مشاريع برنامج «مكارم».



وذكرت أن الورشة شرحت للمتدربين آلية تطبيق المقياس من كل جوانبه النظرية والعملية كما تم تحديد آخر موعد لتسلم استمارة الاختبار في منتصف شهر مارس المقبل الذي سيحدد اختيار مجموعة من الأطفال للانضمام إلى معسكر رواد الطلائع.