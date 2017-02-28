نظمت الهيئة العامة للشباب ممثلة في مراكز شباب الشامية والجهراء والقصور والعارضية فعاليات وأنشطة لروادها على مدى يومين احتفالا بأعياد الكويت الوطنية وسط مشاركة شبابية مميزة من رواد المراكز.



وأشاد المدير العام للهيئة عبدالرحمن المطيري بالمشاركة الواسعة لرواد المراكز في تلك الأنشطة التي هدفت إلى تعزيز مشاعر الانتماء للوطن وخلق مساحات لهم للتعبير عن ذلك ضمن بيئة آمنة منوها بجهود العاملين في المراكز على حسن الإعداد للاحتفالات.

وقال المطيري لـ «كونا» عقب حضوره احتفالات مركز شباب العارضية مساء أمس الأول إن هذه الاحتفالات شهدت مشاركة شباب خليجيين من المتفوقين أتوا تلبية لدعوة من الهيئة لمشاركة أقرانهم في الكويت هذه الفرحة مضيفا أن هذه الدعوة تأتي لتعزيز العلاقات الأخوية بين الشباب الخليجيين ككل.