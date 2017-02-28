منح عمدة العاصمة الألبانیة ورئیس بلدیة تیرانا أریون فیلیاي وزیر الأوقاف والشؤون الإسلامیة ووزیر الدولة لشؤون البلدیة محمد الجبري، وسام مفتاح تیرانا تعبیرا عن دور الكویت في العمل الخیري الذي تقدمه لألبانیا وامتنانا لمساندتها الشعب في ظروفه الصعبة.

وبدوره أكد فیلیاي أن الكویت هي رائدة العمل الخیري في البانیا منذ 25 عاما، وأنها بذلت جهودها لمساندة الشعب في مختلف القطاعات الصحیة والتعلیمیة وفي البنیة التحتیة، مضیفا أن تیرانا منحت وسام مفتاح تیرانا صاحب السمو الأمير الشیخ صباح الأحمد، وسمو الشیخ ناصر المحمد، وسفیر الكویت السابق لدى البانیا نجیب البدر، وأخیرا تم منحه للوزير الجبري لیكون بذلك أول وزیر كویتي یمنح هذا الوسام.

من جانبه أكد الوزیر الجبري أن هذا التكریم هو تكریم للكویت التي انشغلت لثلاثة عقود بتنفیذ الأعمال الخیریة الرسمیة والأهلیة لمساندة البانیا الصدیقة.