نظم المركز الإصلاحي لمسلمي كيرلا بالكويت مؤخرا السيمنار الإسلامي الرابع تحت شعار «الإسلام دين الأمن»، في محافظة الفروانية برعاية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وحضور النائب محمد هايف ووكيل وزارة الاوقاف م.فريد عمادي والسفير الهندي سونيل جين، حيث اشتمل على عدة فعاليات من ضمنها محاضرات دينية وندوات علمية ومعرض علمي عن إعجاز القرآن الكريم.

وفي البداية، تطرق النائب محمد هايف إلى أهمية المؤتمر، مؤكدا انه جهد كبير من الإخوة في المركز الإصلاحي، متقدما بالشكر الى السفير الهندي لرعايته واهتمامه بالجالية الهندية وحضوره هذا السيمنار.

وأضاف هايف: ندعم ونقدر جهود هذه الجالية المباركة في توصيل رسالة الإسلام ومنهجه الصحيح بين أفراد الجالية لاسيما سماحة الإسلام ورحمتها بالبشرية وتحقيق الأمن والأمان في أوطاننا.

من جانبه، قال وكيل وزارة الأوقاف فريد عمادي ان تحقيق الأمن ومحاربة كل أنواع التطرف والإرهاب من أهم ما يهدف إليه ديننا الحنيف، فتربية الشباب المسلم على المنهج الصحيح وإرشادهم لأخذ العلم من منابعه الصحيحة من أهم الضرورات الدينية والاجتماعية، ولذا نستشعر أهمية هذا السيمنار في تصحيح المفاهيم الخاطئة عن الإسلام والمسلمين وتوجيههم وفق تعاليم الكتاب والسنة، مؤكدا اهتمام وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتوعية الجاليات المقيمة في الكويت، حيث خصصت لها إدارة خاصة باسم «إدارة الجاليات والمهتدين الجدد»، كما شكر جهود المركز الإصلاحي وأنشطته في نشر تعاليم والقيم الإسلامية.