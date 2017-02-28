اللهو: ندعو «التعاونيات» لإخراج زكواتها لدعم العمل الخيري

تسلم بيت الزكاة زكاة جمعية الشامية والشويخ التعاونية عن عام 2015 والبالغ قدرها 115 ألف دينار.

وزار وفد من بيت الزكاة مقر الجمعية ضم كلا من مراقب خدمات المتبرعين في بيت الزكاة جاسم الشيخ، ومراقب شؤون المراكز الإيرادية عبداللطيف البصيري، والمدير في مكتب المدير العام عبدالله الحيدر، وموظف بيت الزكاة ناصر الحمضان.

وكان في استقباله كل من رئيس مجلس إدارة الجمعية صلاح اللهو، ونائب رئيس مجلس الإدارة طلال اللحدان وعضوا مجلس الإدارة مشعل العنزى، وصالح الذياب، ومدير عام الجمعية جمال الطراروة.

وشهدت الزيارة ترحيب مسؤولي جمعية الشامية والشويخ التعاونية بوفد بيت الزكاة، معربين عن اعتزازهم وتقديرهم بالدور البناء الذي يقوم به البيت في خدمة فريضة الزكاة وتفعيل دورها في المجتمع، من خلال عطائه المشهود لإحداث التنمية المجتمعية، داعين للبيت بدوام التوفيق والسداد.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية صلاح اللهو إن دعم الجمعية لبيت الزكاة يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الجمعية لخدمة الوطن والمواطنين، والمساهمة في دفع مسيرة التقدم والبناء للمجتمع الكويتي، تجسيدا للأهداف السامية التي تضمنها قانون العمل في الجمعيات التعاونية، داعيا باقي مجالس إدارات الجمعيات التعاونية للمبادرة بإخراج زكواتها التي من شأنها دعم وتفعيل مسيرة العمل الخيري في المجتمع.

من جهته، أعرب مراقب خدمات المتبرعين في بيت الزكاة جاسم الشيخ عن بالغ شكره وتقديره لجمعية الشامية والشويخ التعاونية على دعمها للبيت بإخراج زكواتها، ما يمكن البيت من تحقيق دوره وأهدافه في رعاية الأسر التي يكفلها داخل الكويت، وتوفير متطلبات العيش الكريم لها وترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.

وفي ختام الزيارة قدم الشيخ لرئيس مجلس إدارة الجمعية هدية تذكارية نيابة عن بيت الزكاة، تقديرا لدور الجمعية ومساهمتها في أداء زكاتها لدعم بيت الزكاة ومشاريعه الخيرية.