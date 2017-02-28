حث مدير عام لجنة التعريف بالإسلام م.عبدالعزيز الدعيج أهل الخير والمحسنين على دعم مشروع كفالة الدعاة الذين يبلغ عددهم 85 داعية رجالا ونساء من شتى الجنسيات والجاليات، ويحرصون بدورهم على دعوة وتعريف الطرف الآخر بالإسلام، من خلال زيارة المستشفيات والسجون والمجمعات والمصانع ومقر سكن الشركات والتواصل عبر الانترنت ومنصات التواصل وغيرها من الأماكن والوسائل لعرض رسالة الإسلام.



وقال الدعيج: بفضل الله جل علا نحرص على مواكبة واستخدام جميع وسائل الدعوة الحديثة واستثمار تكنولوجيا الاتصالات في فتح آفاق أرحب وأوسع مع الطرف الآخر، وحققنا إنجازات مباركة فسنويا ولله الفضل والمنة يدخل الإسلام أكثر من 4000 إنسان من شتى الجنسيات واللغات والثقافات من ضيوف الكويت، فرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، قال «لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس أو غربت»، خير من متاع الدنيا كلها، فكل صلاة وذكر وعبادة لله جل وعلا من هذا المهتدي ولذريته من بعده في ميزان من دعاهم ومن كفل هذا الداعية، والله واسع عليم.

واختتم قائلا: تبلغ تكلفة الداعية 250 دينارا شاملة الراتب والمسكن والمواصلات وغيرها من الالتزامات.